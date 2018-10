Incontro Regione-lavoratori Tua, Di Nicola: chiarire vicenda entro ottobre, volontà azienda prosecuzione

Pescara. Incontro negli Uffici del Dipartimento trasporti, a Pescara, tra il consigliere della Regione Abruzzo delegato ai Trasporti, Mobilità e Infrastrutture, Maurizio Di Nicola e una delegazione dei lavoratori interinali della Tua S.p.A. che, a causa delle ambiguità normative del decreto dignità, hanno visto non rinnovato il loro rapporto di lavoro. Con Di Nicola erano presenti anche il direttore generale di Tua Spa, Alfonso Cassino, l’on.Camillo D’Alessandro e Tobia Monaco per il Dipartimento trasporti della Regione Abruzzo. “La riunione”, riferisce in una nota Di Nicola, “è stata aggiornata, per le possibili valutazioni, ad una data successiva alla risposta del ministero e, comunque, ad una data che preceda la fine del mese di ottobre, termine entro il quale la vicenda dovrà necessariamente essere chiarita, per il migliore interesse dell’azienda e dei lavoratori interessati”.

“L’azienda”, prosegue il consigliere delegato, “ha ribadito la volontà di proseguire i rapporti contrattuali con la società di somministrazione di lavoro, auspicando che i lavoratori, che bene hanno operato in questi anni, possano vedere garantite le loro opportunità di reddito, almeno fino all’espletamento del concorso già bandito dall’azienda di trasporto per reperire le medesime figure professionali. Preso atto che l’Associazione delle imprese del settore trasporti Asstra, lo scorso 3 ottobre, ha voluto attivare un interpello nei confronti del ministero del lavoro per conoscere l’autentica interpretazione di talune norme del decreto dignità che disciplinano il cosiddetto periodo transitorio e che impattano sulla decisione che Tua Spa ha assunto, ho inteso supportare questa iniziativa”, conclude Di Nicola, “con una nota aggiuntiva che, dagli uffici regionali, verrà indirizzata all’attenzione del ministero del Lavoro per sostenere la richiesta di Asstra e per sollecitare la massima premura”.