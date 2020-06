Infrastrutture, Meloni (Fdi): vogliamo costruire una dorsale adriatica, nel progetto Abruzzo, Marche e Puglia

L’Aquila. “Fdi esprime il presidente della Regione Abruzzo, ha candidato come presidente della Regione Puglia Raffaele Fitto, perché vogliamo costruire una vera e propria dorsale sull’Adriatico che possa realizzare una filiera proprio sulle infrastrutture”. Lo ha detto ad Ancona la leader di

Fratelli d’Italia, Giorgia Meloni, che ora vuole aggiungere le Marche a questo progetto per le infrastrutture con il candidato del centrodestra a presidente della Regione Marche, Francesco Acquaroli, deputato di Fdi.

“Marsilio in Abruzzo ha sbloccato in sei mesi il tema del porto fermo da 12 anni, in Puglia gli unici due porti che esistono li ha fatti Fitto, quindi diciamo a Conte che i nostri rappresentanti su questo tema sanno cosa fare” afferma Meloni. “Vogliamo aggiungere Francesco Acquaroli su questo ragionamento”.

“L’Italia è una piattaforma sul Mediterraneo, dovrebbe essere naturalmente il porto d’Europa ma non lo è: le merci che arrivano dall’Est preferiscono circumnavigare l’Europa e arrivare ad Amsterdam o a Rotterdam perché le nostre infrastrutture non sono adeguatamente sviluppate” spiega Meloni. “Se avessi anche un porto che funziona e poi non ho infrastrutture che non lavorano bene nell’entroterra, le merci o le persone che arrivano in porto non si potrebbero spostare velocemente: ci perdiamo 70 miliardi di euro l’anno per questo” conclude la leader di Fdi.