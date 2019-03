Iniziative sociali tributarie, il commercialista Lamberto Mattei: “porteremo Sdebitalia anche in Abruzzo”

L’Aquila – Ha suscitato molto interesse nel panorama nazionale l’iniziativa “Sdebitalia”, associazione di cui è presidente il dott. Gilberto Di Benedetto. Ma ad annunciare un imminente approdo in Abruzzo di questa struttura è il commercialista Lamberto Mattei impegnato a tutto campo nelle azioni sociali a difesa dei contribuenti. “L’analisi del nostro staff – ha spiegato Mattei – ha preso in considerazione molti aspetti relativi alla regione Abruzzo, sulla quale intendiamo essere presenti, proprio per l’incidenza di problematiche sociali che affliggono molti contribuenti. L’intendimento è quello di creare un asse Lazio Abruzzo”. Sdebitalia in pratica tende ad individuare metodi e modi per sensibilizzare le Banche a rimettere i debiti ai debitori della stessa con la messa a punto di un sistema individuato ad hoc. Sdebitalia si rivolge come sportello di ausilio a debitori per i quali la banca sia dal punto di vista dell’indigenza patrimoniale non ha convenienza a mettere in atto procedure esecutive dalle quali, considerando i costi ai quali la banca andrebbe incontro, non ne scaturirebbe alcun beneficio. A breve, comunque la stessa organizzazione ha annunciato un evento pubblico di presentazione che dovrebbe svolgersi proprio a L’Aquila.