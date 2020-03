Inseguimento da film sulle strade di Montesilvano: la fuga finisce addirittura ad Atri

Montesilvano. Si è da poco concluso un inseguimento partito da Montesilvano, per la precisione da via Vestina, all’incrocio con via Cavallotti, e terminato addirittura ad Atri, in contrada San Giacomo. Le gazzelle dei carabinieri hanno proceduto a sirene spiegate.

Al momento è ancora tutto in atto e i militari della Compagnia montesilvanese sono all’opera.

*Aggiornamento*

Il giovane, le cui iniziali sono C. L., di 27 anni e originario di Atri, nel tentativo di scappare a bordo di un’Alfa 147, ha anche colpito l’auto che si era posta all’inseguimento. Motivi della fuga al momento in fase di accertamento. Il soggetto è attualmente bloccato in caserma e si sta vagliando la sua posizione.