Internazionali di Tennis Città dell’Aquila “Aterno Gas & Power Tennis Cup”, presentati tutti gli atleti

L’Aquila. Sono stati presentati in conferenza stampa gli Internazionali di Tennis Città dell’Aquila “Aterno Gas & Power Tennis Cup”, il quarto ATP Challenger della stagione targato MEF Tennis Events, in programma da lunedì 19 a domenica 25 agosto al Circolo Tennis L’Aquila “Peppe Verna”. A Palazzo Silone, nella sala stampa della Regione Abruzzo, è andata in scena la presentazione del torneo, in cui sono state svelate le definitive wild card. Di Nicola in tabellone, Ortenzi in qualificazioni, “entrato” nel tabellone principale grazie alla propria classifica ATP Lorenzo Musetti, con l’assenza di Zsombor Piros, sono state riassegnate due wild card. La prima, di gestione di MEF Tennis Events, va a Gianluca Di Nicola, recentemente rientrato nel ranking mondiale dopo esser stato in passato numero 522 del mondo e vincitore della prima tappa della Race to MEF Challenger a Francavilla al Mare. L’altra wild card, della Federazione Italiana Tennis, all’ungherese Mate Valkusz, che occupa la 321ª posizione della classifica ATP e in carriera ha vinto 6 titoli internazionali. Confermate le wild card a Francesco Forti, Luca Pancaldi e lo spagnolo Carlo Alcaraz Garfia (che sarà seguito a L’Aquila dall’ex numero 1 del mondo Juan Carlos Ferrero), è questo dunque il quadro delineato dalla Federazione Italiana Tennis (che ha scelto 3 wild card) e da MEF Tennis Events (che ne ha scelte 2). Infine wild card in qualificazioni, “restituita” su richiesta a MEF Tennis Events, a Gian Marco Ortenzi, vincitore dei Campionati Italiani Universitari andati in scena proprio al Circolo Tennis L’Aquila “Peppe Verna” e reduce dai quarti di finale all’ITF $15.000 di Santa Cristina Val Gardena.

Orgoglioso dell’evento Guido Quintino Liris, Assessore allo Sport della Regione Abruzzo ha commentato: “In un momento complicato del nostro tessuto socio-economico lo sport è lo strumento principale per conferire nuovo valore al territorio. Ringrazio MEF Tennis Events e il circolo per la sinergia che ci ha portato questa splendida manifestazione. A 10 anni dal sisma un torneo così assume un significato enorme”. Entusiasta Raffaele Daniele, Vice Sindaco dell’Aquila: “Siamo fieri di un evento come questo, in cui si esprime appieno il senso di comunità. C’è tanta gioia, siamo felici che la nostra città sia protagonista: noi come Comune abbiamo aderito con grande entusiasmo”. Poi Pierpaolo Pietrucci, Presidente del Circolo Tennis L’Aquila “Peppe Verna”: “È un momento importante per questa città, il torneo sarà lo spartiacque tra il dolore e la nuova risalita e rinascita dell’Aquila. Domenica 18 agosto alle 18.00 ci sarà l’inaugurazione del Campo Internazionale, un nuovo stadio per la città costruito grazie alla volontà del direttivo”. Il Presidente di MEF Tennis Events Marcello Marchesini sui partecipanti: “La collaborazione della FIT con le federazioni straniere ha reso possibili le wild card ad Alcaraz Garfia e Valkusz, due giovani molto molto promettenti. Poi abbiamo avuto il piacere di assegnare la nostra wild card a Di Nicola, che grazie al circuito Race to MEF Challenger è rientrato nel tennis professionistico.

La finale del torneo sarà in diretta su SuperTennis TV e sullo stesso canale andrà in onda tutti i giorni uno speciale, grande volano per l’immagine della città”. In conclusione Matteo Lombardi, rappresentante del main sponsor Aterno Gas & Power di Mauro Scopano: “Siamo partner dei nostri clienti e della città, girando sul territorio la maggior parte delle nostre risorse. Intendiamo confermarci partner dei maggiori eventi dell’Aquila, tra i quali questo magnifico torneo”.

Le modalità di accesso – Capitolo biglietti e abbonamenti. Dal 19 al 22 agosto, l’accesso a tutti i campi è gratuito. Dal 23 al 25 agosto, l’accesso è possibile acquistando una delle seguenti tipologie di biglietto: giornaliero € 10,00 | Bambini 6-11 anni € 5,00 | Bambini 0-5 gratuiti senza diritto al posto; abbonamento weekend € 25,00 | Bambini 6-11 anni € 15,00 | Bambini 0-5 gratuiti senza diritto al posto; ground € 5,00 | Bambini 0-11 gratuiti (consente l’accesso ai campi 1 e Grand Stand). È possibile acquistare biglietti ed abbonamenti presso la biglietteria del Circolo Tennis L’Aquila, aperta da domenica 18 agosto a domenica 25 agosto dalle ore 10:00 alle 19:00 o sul sito www.diyticket.it.