Interventi Teatro Marrucino, interviene Vacca: lo stanziamento di 650mila euro è del Mibac, parlano i fatti

Chieti. “Lo stanziamento di 657mila e 845 euro per interventi sul Teatro Marruccino di Chieti ha un solo padre ed è il Mibac. E’ stato infatti il Ministero ha sbloccare 120 milioni di euro per 52 interventi di recupero, restauro e valorizzazione in tutta Italia, uno dei quali in Abruzzo, destinato appunto al Teatro Marruccino”. Lo afferma in una nota il Sottosegretario ai beni culturali, Gianluca Vacca.

“Il governo regionale”, aggiunge, “non c’entra niente in questa vicenda, nonostante certe dichiarazioni dell’assessore Febbo. Parlano i fatti. E i fatti”, conclude Vacca, “dicono che grazie all’iniziativa del Mibac sarà ora possibile avviare un bel progetto di valorizzazione del Marruccino, come proposto dalla Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio d’Abruzzo, visto l’alto valore artistico, culturale e sociale e l’importanza che il teatro ha per la città di Chieti”.