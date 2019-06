Investito da ubriaco muore mentre va alla festa patronale, arrestato per omicidio strale il conducente

Avezzano. Drammatico incidente nella notte tra Paterno e San Pelino dove un anziano, mentre andava alla festa patronale a piedi è stato investito da un’auto sulla Tiburtina. Il conducente G.R., 62 anni, è stato arrestato dai carabinieri per omicidio stradale. Era alla guida dell’auto sotto effetto di alcol.

L’incidente è avvenuto nella notte, all’una e mezza, lungo la strada che collega San Pelino e Paterno dove era in corso un concerto di un gruppo musicale ispirato alla musica napoletana. Erano in corso infatti i festeggiamenti in onore di San Sebastiano Martire.

La vittima è Remo Di Martino, 82 anni, di San Pelino, che aveva deciso di fare una passeggiata e raggiungere il vicino paese a piedi, percorrendo la Tiburtina. Una decisione che gli è stata fatale. È stato infatti investito da un’auto, un suv condotto da un 60enne originario della Campania. E’ stato richiesto l’intervento dei soccorsi ma per il pensionato non c’era più niente da fare.

Sul posto sono arrivati i carabinieri della compagnia di Avezzano che hanno eseguito i rilievi e condotto il 62enne in caserma dove è stato fermato in attesa dell’incriminazione per il reato di omicidio stradale.

L’uomo procedeva in direzione Avezzano lungo la Sr 5 Tiburtina Valeria. Giunto nei pressi della frazione San Pelino, per cause in corso di accertamento, ha investito il pedone che stava attraversando l’arteria stradale. Quest’ultimo, nell’impatto, è morto sul colpo. Il conducente, sebbene si sia prodigato a prestare i primi soccorsi all’investito, è risultato positivo alle analisi sul tasso alcolemico effettuate all’ospedale di Avezzano. Al conducente è stata ritirata la patente di guida per la successiva sospensione ed è stato messo agli arresti domiciliari su disposizione dell’autorità giudiziaria di Avezzano. L’auto, un Defender, è stata sottoposta a sequestro per la successiva confisca.