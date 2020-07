Inviati da Lampedusa altri 50 migranti in Abruzzo, saranno messi in quarantena a Moscufo

Pescara. Cinquanta i migranti che verranno trasferiti in provincia di Pescara da Lampedusa: in arrivo nelle prossime ore, saranno ospitati in una struttura a Moscufo, dove dovranno restare in quarantena 14 giorni. Il gruppo – la metà delle persone sono minori – è composto prevalentemente da nuclei familiari. I migranti sono già stato sottoposti, con esito negativo, a test sierologico per il Covid-19. Una volta in Abruzzo verranno sottoposti a tampone.

Il punto della situazione è stato fatto nel corso della Riunione tecnica di Coordinamento in Prefettura, presieduta dal prefetto, Giancarlo Di Vincenzo, alla presenza del questore, dei comandanti di Carabinieri e Guardia di Finanza, del sindaco di Moscufo, Claudio De Collibus, del responsabile del dipartimento di Protezione civile della Regione Abruzzo e di un referente della Asl.

“Nella massima trasparenza, l’obiettivo prioritario che dobbiamo perseguire – ha sottolineato il prefetto – è la sicurezza, anche sanitaria, degli abitanti di Moscufo, dei pescaresi e degli immigrati stessi. La concentrazione in un’unica località ci consente di realizzare un posto di vigilanza fissa per impedire ogni contatto con la popolazione locale nella fase di isolamento fiduciario e di sorveglianza sanitaria. Una parcellizzazione degli arrivi in più strutture non avrebbe consentito di realizzare una vigilanza così strutturata”.