Iovadoalmuseo, 20 giorni l’anno per entrare gratis nei musei abruzzesi. Ecco i siti di principale interesse

Pescara. Per venti giorni l’anno si potrà entrare gratis in 17 musei, siti archeologici statali, parchi e giardini monumentali dell’Abruzzo. Con ‘#iovadoalmuseo’ aumentano le giornate a ingresso libero nei luoghi della cultura statali, istituita anche la ‘Settimana dei Musei’ a cadenza annuale e un ticket da 2 euro per ragazzi dai 18 ai 25 anni.

E’ quanto previsto dalle nuove norme di agevolazione della fruizione museale contenute nel decreto, in vigore dal 28 febbraio, firmato dal ministro per i Beni e le attività culturali Alberto Bonisoli.

I siti interessati dall’iniziativa in Abruzzo sono: abbazia di San Clemente a Casauria a Castiglione a Casauria (Pescara); abbazia di San Giovanni in Venere a Fossacesia (Chieti); abbazia di Santo Spirito al Morrone, Sulmona (L’Aquila); Castello Piccolomini – Collezione Torlonia e Museo d’Arte Sacra della Marsica, Celano (L’Aquila); chiesa di San Bartolomeo, Carpineto della Nora (Pescara); chiesa di San Bernardino, L’Aquila;

chiesa di San Domenico al Corso, Chieti; chiesa di San Pietro ad Oratorium, Capestrano (L’Aquila); chiesa di San Pietro in Albe, Massa d’Albe (L’Aquila); Munda – Museo nazionale d’Abruzzo, L’Aquila (L’Aquila); Muse’ – Nuovo museo Paludi di Celano – Centro di restauro, Celano (L’Aquila); Museo archeologico nazionale “La Civitella”, Chieti; Museo archeologico nazionale d’Abruzzo – Villa Frigerj, Chieti; Museo archeologico nazionale di Campli, Campli (Teramo); Museo casa natale di Gabriele d’Annunzio, Pescara; Museo delle armi e delle mappe antiche della fortezza di Civitella del Tronto (Teramo);

Taverna ducale di Popoli (Pescara). Cambia il sistema delle agevolazioni per l’accesso ai siti statali con l’introduzione di 8 giornate ticket free, scelte dai direttori dei musei autonomi e dei poli museali regionali, in relazione alle specificità territoriali di ciascun sito; 6 giornate a ingresso gratuito durante la ‘#SettimanaDeiMusei’, dal martedì alla domenica in tutti musei statali italiani, quest’anno dal 5 al 10 marzo, e 6 giornate gratuite in concomitanza con le prime domeniche del mese, da ottobre a marzo.