Istituto cinematografico dell’Aquila omaggia Fellini con un appassionato racconto, ecco i dettagli

L’Aquila. Non poteva mancare il contributo culturale dell’Istituto cinematografico dell’Aquila “La Lanterna Magica”, in occasione del centenario della nascita del grande maestro Federico Fellini: a partire da martedì 15 dicembre alle 18,30, sarà possibile visualizzare il video ‘Fellini 100 – la mostra

immersiva’.

Un racconto appassionato, ricco di aneddoti e curiosità incentrato sul rapporto più intimo e circoscritto ma non per questo meno significativo, tra Fellini e l’Abruzzo. Verranno ripercorse le collaborazioni con il teramano Gianni Di Venanzo, direttore della Fotografia, passando per il capolavoro La strada, in parte girato tra Rocca di Mezzo e Ovindoli nel rigido inverno del 1953 e per finire ricostruendo il sodalizio artistico con il grande sceneggiatore pescarese Ennio Flaiano. Il prodotto audiovisivo ha ottenuto il patrocinio del Comitato delle celebrazioni per il centenario di Federico Fellini del Mibact e sarà visibile anche nel portale ufficiale Fellini 100.

Inoltre resterà online fino al 31 dicembre sul canale YouTube della “Lanterna Magica”.