Italia Viva difende Scoccia: “Marsilio si vergogni per parole usate contro di lei”

L’Aquila. In merito ad un’intervista rilasciata ieri al giornalista Rai Orsini, nella quale il presidente della regione Abruzzo Marco Marsilio, in riferimento al consigliere Marianna Scoccia (recentemente passata in opposizione) riferiva “Non si può essere un po’ incinta. Se uno sta in maggioranza sta in maggioranza, altrimenti sta all’opposizione”, oggi è arrivata la reprimenda delle coordinatrici femminili di Italia Viva.

“Fanno rabbrividire le parole rivolte dal governatore Marsilio alla Consigliera regionale Marianna Scoccia. Ancor di più fa rabbrividire l’immagine della consigliera Bocchino che, seduta in conferenza

stampa accanto al Presidente, rideva di quelle stesse parole. Chi riesce a concepire insulti che comprendono la maternità, svilendola, solo per colpire un competitor politico donna, non è un degno rappresentante istituzionale. E lo è per due ragioni: prima di tutto la carica che riveste il Presidente Marsilio avrebbe bisogno di tutt’altro spessore culturale e in secondo luogo passare il proprio tempo a rivolgere insulti non è la ragione della sua elezione alla carica di Presidente. Probabilmente, dopo i vari anni di assenza, Marsilio ha dimenticato che la nostra è una regione di persone “forti e gentili”, dimenticanza difficile da colmare con sparute e afasiche visite settimanali tra le quattro mura dei palazzi regionali. Il governatore dovrebbe piuttosto preoccuparsi di aver assistito, come avrebbe fatto un passante qualunque, all’approvazione del Cura Abruzzo senza neanche sentire il bisogno di dover

intervenire neanche una sola volta in aula.” Le coordinatrici sono Maria Ciampaglione (Provincia dell’Aquila), Alessandra Renzetti (Provincia di Pescara), Maria Cristina Marroni (Provincia di Teramo) e Marika Bolognese (Provincia di Chieti).