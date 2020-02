Italia Viva, prende avvio l’organizzazione in Abruzzo. D’Alessandro: ecco i coordinatori per ogni provincia

Pescara. Dalla prima Assemblea nazionale di Italia Viva, svoltasi a Roma sabato e domenica, dove è intervenuto il deputato abruzzese di Italia Italia Viva Camillo D’Alessandro, prende avvio l’organizzazione territoriale in Abruzzo, con la nomina di due coordinatori per ogni provincia. “Avevo anticipato importanti novità”, dice D’Alessandro, “e dopo quattro mesi di lavoro, Italia Viva in Abruzzo è presente nelle quattro province in quasi tutte le città e comuni, nei prossimi giorni presenteremo il Gruppo consiliare comunale all’Aquila. Ora inizia il lavoro capillare comune per comune dove saranno protagonisti gli amministratori comunali e i comitati”.

Per Pescara i coordinatori sono Alessandra Renzetti, classe 1983 di Spoltore, e Carmine Ciofani, nato nel 1955, già assessore comunale di Pescara. Per l’Aquila Maria Ciampaglione, nata nel 1983 vive a Cansano, e Paolo Romano, nato nel 1986 all’Aquila.

Per Teramo Maria Cristina Marroni, nata a Teramo nel 1975, e Vincenzo di Marco, nato nel 1971, già dirigente provinciale di Pds, Ds e Pd, attuale sindaco di Castellalto. Per Chieti, infine, Marika Bolognese, nata a Vasto nel 1976, e Luciano Marinucci, nato nel 1959, sindaco di San Giovanni Teatino e consigliere provinciale.