Jova Beach Party e il caso dei 25mila euro, la Giunta diserta l’aula del question time. Smargiassi: ennesima mancanza di rispetto

L’Aquila. Nessuna risposta dalla regione Abruzzo sui 25mila euro di soldi pubblici erogati ad un evento privato e a pagamento come quello del Jova Beach Party, tenutosi a Montesilvano lo scorso settembre. Un concerto che, sin dai primi annunci, non ha risparmiato polemiche e discussioni. La giunta, nella seduta odierna a palazzo dell’Emiciclo, ha preferito disertare l’aula del Question time previsto oggi in sede di Consiglio regionale lasciando l’interpellanza del consigliere regionale Pietro Smargiassi senza risposta.

“Scappare è l’atteggiamento di chi non sa dare risposte”, tuona l’esponente regionale dei 5 stelle, “quello che è accaduto oggi in consiglio è l’ennesima mancanza di rispetto, sia verso le opposizioni che svolgono il loro ruolo di controllo all’interno delle istituzioni, sia verso tutti quei cittadini che inconsapevolmente hanno finanziato un evento a cui non hanno partecipato o, ancora peggio, hanno partecipato pagando profumatamente un biglietto …due volte”. “La domanda che abbiamo posto al presidente è semplice”, sottolinea Smargiassi, “visto che Regione Abruzzo ha voluto contribuire alle attività organizzative del Jova Beach, attingendo da risorse dedicate al servizio Emergenze Protezione Civile, volevamo capire se c’è un rendiconto di come questi fondi sono stati utilizzati e per quale tipologia di interventi di Protezione Civile posti in essere dal comune di Montesilvano”.

“Volevamo anche capire con quali criteri”, conclude il pentastellato regionale, “la cifra di 25 mila euro sia stata valutata congrua. Scegliere di prendere fondi pubblici per le emergenze e destinarli ad un evento privato a pagamento non può prescindere poi dal fornire queste risposte. Una cosa è certa, noi vigileremo affinché siano date a noi e a tutti i cittadini”.

A sottolineare l’assenza della Giunta e della maggioranza di centrodestra anche Sara Marcozzi, capogruppo del Movimento 5 stelle in Regione Abruzzo. “Il presidente Marsilio (ancora) assente alla discussione in consiglio”, precisa la 5 stelle, “anche con un question time fissato da tempo, anche quando devono dare risposte sulle priorità degli abruzzesi e su come i soldi pubblici vengano spesi, Marsilio e la sua Giunta se ne vanno prima di rispondere a tutte le nostre interpellanze”.