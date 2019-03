“Karate open di Toscana”, La karate Body and soul di Avezzano conquista due medaglie di bronzo

Avezzano. Si è svolto a Follonica, in provincia di Grosseto, dall’8 al 10 marzo il “18° Karate Open di Toscana”, importantissimo appuntamento valido per il Ranking nazionale che ha visto iscritti circa 1300 atleti provenienti da tutte le regioni italiane.

La A.S.D. Karate Body & Soul Avezzano, allenata dal maestro Vittorio Bucceri, ha partecipato all’evento con 7 atleti: Ayer Fantozzi, Giada Ciofani, Alex Tollis, Francesco Porzio, Pierfrancesco Di Nicola, Giorgia Di Cosimo e Alessandra Colucci.

Sono stati ottimi i risultati ottenuti degli atleti della compagine avezzanese che hanno conquistato due medaglie di bronzo, una con Giada Ciofani e l’altra con Giorgia Di Cosimo. Altre medaglie sono state mancate per un soffio come quella di Pierfrancesco Di Nicola che, dopo aver vinto tre incontri ed essere approdato in semifinale, è stato eliminato dal torneo per giudizio arbitrale. Buona anche la prestazione di Alex Tollis che dopo aver superato il primo incontro è stato privato, per una svista arbitrale (poi

riconosciuta dagli arbitri che oltremodo si sono scusati), di poter proseguire il cammino.

Complimenti a tutti i giovani atleti per essere riusciti ad avere livelli tecnici e tattici all’ altezza della situazione e per avere affrontato con onore, orgoglio e determinazione una competizione di così alto livello.