La 19esima edizione del Festival del Cinema Naturalistico fa tappa a Teramo e Chieti: ecco le date delle proiezioni

Chieti. Divulgare il rispetto e la tutela per la natura, proporre musica e spettacoli in piazza, far conoscere al grande pubblico il cinema ambientale.

Questo in sintesi il Festival Internazionale del Cinema Naturalistico e Ambientale, che si avvale da tre anni della collaborazione dell’arma dei carabinieri e che nella sua 19esima edizione, fedele al suo essere evento itinerante, celebrerà la tradizionale cerimonia delle premiazioni, non in Abruzzo questa volta, ma a Verona, il 30 agosto, nel prestigioso teatro romano, nell’ambito di un grande concerto di beneficenza, dove si esibiranno grandi nomi della musica italiana Red Canzian, Dolcenera e Paolo Vallesi.