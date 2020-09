La Carovana della Prevenzione fa tappa a Pescara, riprendono iniziative dedicate alla prevenzione dei tumori

Pescara. Riprendono le iniziative dedicate alla prevenzione dei tumori del seno e alla tutela della salute femminile promosse da Komen Italia. Con l’arrivo di tre unità mobili della “Carovana della Prevenzione”, programma creato in collaborazione con Fondazione Policlinico Universitario A. Gemelli Irccs di Roma, da venerdì 18 a domenica 20 settembre a Pescara sarà possibile fare consulenze specialistiche ed esami clinico-diagnostici gratuiti per la prevenzione delle principali patologie oncologiche.

La pandemia e il protrarsi delle misure di contenimento hanno fermato lo svolgimento di molte attività in programma per il 2020, ma i tumori del seno purtroppo continuano a crescere in Italia e nel mondo. La tappa della Carovana della Prevenzione a Pescara, in collaborazione con il professor Ettore Cianchetti e il Comitato Clinico-scientifico di Komen Italia in Abruzzo, darà l’opportunità a donne appartenenti a categorie socio-economiche svantaggiate e fuori dalle fasce screening previste dal sistema sanitario (età tra 50 e 69 anni) di effettuare mammografie, visite senologiche e ginecologiche, consulenze psico-oncologiche, nutrizionali, analisi dello stile di vita motorio e del sonno. Le tre unità mobili saranno presenti venerdì 18 in piazza Enrico Berlinguer (davanti alla stazione di Porta Nuova), sabato 19 e domenica 20 in piazza della Rinascita, dalle 9 alle 13 e dalle 13:30 alle 16:30. Si potrà accedere alle prestazioni solo previa prenotazione, nel rispetto della normativa anti-Covid19, contattando la Caritas diocesana Pescara-Penne (338-9011334) e l’Associazione G.A.I.A. (338-9263225, 339-8393327). Per ulteriori informazioni scrivere a komenabruzzo@komen.it .

“Promuovere la cultura della prevenzione ad ampio raggio, evidenziando come quest’ultima non sia un concetto astratto, ma un’arma preziosa nel contrastare i tumori del seno, significa dare alle donne opportunità concrete per accedere agli screening per prevenire le principali patologie oncologiche di genere”, spiega Isabella Marianacci, presidente del Comitato Abruzzo di Komen Italia, “la tappa della Carovana della Prevenzione a Pescara è la prima di due nostre iniziative. Il 27 settembre è in programma l’evento ‘Pescara partecipa alla Race for the Cure Virtuale Europea 2020’, in piazza della Rinascita, nell’ambito della “Race for the Cure Virtuale Europea 2020”.