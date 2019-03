La casa editrice teatina “Il Viandante” lancia la linea dedicata ai baby lettori, sabato il primo appuntamento

Ma come nasce questo libro? “Abbiamo fatto una scelta analogica – fanno sapere gli autori -. Potevamo sviluppare la stesso progetto su una app ad esempio, ma abbiamo preferito un libro. Anche perché abbiamo visto che leggendo ai nostri figli delle storie a tema, prima di un viaggio, facilitavamo la comprensione dello stesso e delle novità via via scoperte. Con questo spirito nasce una guida sull’Abruzzo, in cui si parla di Storia dell’arte, Enogastronomia, Natura, Architettura e molto altro ”.

Tutti e tre scout per molto tempo, gli autori hanno visitato in lungo e in largo la nostra regione, sempre con l’occhio dell’esploratore, mai con quello del turista. “Abbiamo provato a selezionare le località e gli argomenti che più di altri potessero stimolare la curiosità dei bimbi. Un esempio su tutti, Cocullo e la tradizionale festa dei Serpari”.