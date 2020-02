La città crea una mente pulita: cittadini puliscono aree urbane, raccolta rifiuti in piazze e parchi

Pescara. Attività di volontariato finalizzata alla raccolta di rifiuti nei luoghi urbani, dai parchi alle spiagge, dalle piazze alle strade. Sono quelle promosse da “Green Bird”, organizzazione senza scopo di lucro, che ha un unico gruppo in Italia, in Abruzzo, ma che punta ad accrescere i partecipanti alle iniziative sul territorio e a promuovere la nascita di nuovi gruppi a livello nazionale. Il tutto con uno slogan: “La città pulita crea una mente pulita”. Nata in Giappone, la Green Bird conta 80 gruppi nel Paese nipponico e 16 in altri Paesi, tra cui Usa, Francia, Inghilterra e Cina. L’ultima iniziativa italiana si è svolta domenica a Pescara, in spiaggia: sono stati raccolti 17 sacchi di rifiuti differenziati, tra cui molto polistirolo e materiali plastici. L’organizzazione di recente sta cercando di coinvolgere anche le scuole pubbliche, con l’obiettivo di sensibilizzare i più giovani e farli partecipare alle attività.

“Vogliamo raccogliere l’interesse della comunità scolastica”, dice la responsabile Green Bird Italia, Haruka Seki, “per condividere questi momenti educativi, pensando all’ambiente urbano come luogo che ci appartiene”. Le attività di raccolta vengono promosse nel weekend indicativamente una volta al mese. Vengono pubblicizzate sui social e chiunque lo desideri può partecipare. Il problema principale, sottolineano i promotori, sono “le cicche di sigaretta, che si trovano dappertutto, in strada, nei parchi e sulle spiagge”.