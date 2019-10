La città dell’Aquila ospiterà il campionato di corsa su strada degli arbitri di calcio, attesa per il 27 ottobre

L’Aquila. Sarà la città dell’Aquila a tenere a battesimo la sesta stagione della ReereeRUN, il campionato di corsa su strada per arbitri di calcio. L’iniziativa, promossa dall’Associazione Italiana Arbitri – F.I.G.C., si svolgerà domenica 27 ottobre, in occasione della Mezza Maratona “L’Aquila Città del Mondo”.

Nello specifico L’Aquila è stata scelta come prova unica del campionato per sezioni: i rappresentanti delle sezioni A.I.A. di tutta Italia saranno impegnati in una gara a stafetta 4 x 5 chilometri. Arriveranno nel capoluogo abruzzese arbitri di calcio, calcio a 5 e beach soccer provenienti da tutta Italia. Numerosi i rappresentanti e le autorità del mondo arbitrale che saranno presenti, a partire dal responsabile eventi A.I.A., Alessandro Paone, ideatore della RefereeRUN. La manifestazione, nata per volontà del presidente dell’A.I.A., Marcello Nicchi, vede la collaborazione della Fidal e supporta l’AIL, l’Associazione Italiana contro le leucemie-linfomi e mieloma Onlus.

Il raduno degli atleti è fissato per domenica 27 ottobre, alle ore 07:30, presso la Villa Comunale de l’Aquila. Alle ore 9:00 è prevista la foto di gruppo AIA presso lo stand dell’Associazione Italiana Arbitri F.I.G.C.. La partenza della staffetta 4 x 5 Km è alle ore 9:35.

La manifestazione proseguirà poi con le sei prove individuali, che si corrono sulla distanza dei 10 chilometri, vero fulcro della manifestazione. La prima tappa si svolgerà domenica 3 novembre a Verbania, in occasione della Sportway Lago Maggiore Marathon, mentre domenica 1 dicembre la RefereeRUN arriverà per la prima volta in Calabria, con la 10KM dei Bronzi a Reggio Calabria. Il 31 dicembre, a San Silvestro, tutti a Roma per tradizionale WeRunRome, per poi riprendere domenica 23 febbraio 2020 con una gara spettacolare nel motodromo di Misano Adriatico (Rimini) in occasione del 9° Gran Premio Città di Misano. Domenica 19 aprile si torna a Salerno, in occasione della SalernoCorre. Tappa conclusiva il 31 maggio 2020 a Porto San Giorgio, con la tradizionale “Run & Smile”, organizzata dalla sezione di Fermo. Sempre nel 2020 ci sarà un altro appuntamento speciale: domenica 5 aprile, a Milano, in occasione della Milano Marathon, ci sarà una nuova gara a staffetta, questa volta però sulla distanza dei 40 chilometri (4 X 10) e valida per il campionato riservato ai Comitati regionali arbitri.