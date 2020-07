La città piange Ennio Morricone, premio Oscar e cittadino onorario dell’Aquila

L’Aquila. La città piange la scomparsa del premio Oscar Ennio Morricone, insignito della cittadinanza onoraria della città dell’Aquila, musicista e compositore, autore delle colonne sonore più belle del cinema italiano e mondiale.

“Ricorderemo sempre con infinita riconoscenza”, scrive Roberto Tinari, presidente del Consiglio comunale, “quando Morricone ha scelto la nostra città, nel 2007, per presentare in anteprima la sua biografia e quando, dopo il terremoto del 2009, ne ha raccontato le bellezze con parole straordinarie, come quelle che ha scelto per salutare tutti gli aquilani con un video messaggio durante l’ultima edizione della Perdonanza Celestiniana. Lo ricorderemo sempre per le sue composizioni che rimarranno indelebili nella storia della musica e del cinema”, conclude, “grazie Maestro!”.