La comunicazione home-made di Rustichella d’Abruzzo che sfida il web

Raccontare e comunicare il prodotto…con artigianalità. Dal sito web , all’ e-commerce, dal digital store – primo nel campo del food in Italia – ai profili di tutti i social network del momento. La scelta delle immagini, la grafica, i messaggi e i contenuti di valore: una comunicazione interamente pensata e curata dall’interno in ogni minimo dettaglio.

Un’azienda come Rustichella d’Abruzzo che fa dell’artigianalità la base dell’intero processo di produzione, non può che rendere appunto artigianale anche tutto ciò che gira intorno a esso. Un esempio concreto? La comunicazione.

Il mondo del web viene sempre più utilizzato per far conoscere la propria azienda. Internet è infatti uno strumento oggi potentissimo se, però, utilizzato correttamente.

Proprio per questo motivo sono nate agenzie di marketing esterne che si dedicano alla strutturazione di piani pubblicitari studiati appositamente per realtà che vogliono mostrarsi nella loro interezza sui nuovi canali di comunicazione.

Questo è anche l’obiettivo di Rustichella d’Abruzzo che con trasparenza e professionalità vuole rendere visibili a tutti le proprie sfaccettature. A fare la differenza, però, c’è un dettaglio che potrebbe sembrare irrilevante ma che in realtà non lo è.

Per distinguersi dall’infinito numero di attività che puntano all’online, talvolta con strategie di comunicazione e contenuti copia-incolla, c’è al lavoro un team di persone che sono parte integrante dell’azienda stessa.

Rustichella d’Abruzzo nella sua immagine e nel suo indistinguibile carattere nasce e cresce dall’interno, rendendo così artigianale non solo la pasta ma anche la sua comunicazione.

La parola chiave è questa: autenticità. Se il fine è quello di raccontare la propria attività chi meglio può farlo se non le persone che la vivono giorno dopo giorno? Capitanate da una imprenditrice, la titolare Stefania Peduzzi, che ci mette la faccia e che permette al tuo team di crescere e formarsi in continuazione per la ricerca di strategie di digitalizzazione vincenti?

“Abbiamo raddoppiato il fatturato dell’ecommerce con ben due piattaforme B2B e B2C”, ci racconta il team, “le strategie di marketing nascono internamente e si rivelano vincenti proprio perché si esprime ciò che siamo realmente senza filtri”.

“E questo è apprezzato da chi ci segue e sceglie il nostro prodotto. Dalla scelta delle immagini allo sviluppo dei packaging, tutto passa dall’ufficio marketing e comunicazione, crea richiesta sul mercato e si generano quei lead che si convertiranno in acquisti” continua.

“Ne è un esempio”, conclude, “uno degli ultimi eventi organizzati, per la settimana della cucina italiana a Lisbona siamo volati nella capitale portoghese per promuovere il Made in Italy prima ancora del nostro brand. In collaborazione con uno chef portoghese abbiamo realizzato delle videoricette e questo ha suscitato interesse nel Web portando i portoghesi sul nostro sito a comprare la nostra pasta”.

“In ogni luogo dove andiamo rileviamo una crescita sui social e sui nostri ecommerce. Dietro tutto questo ci sono le intuizioni”, afferma la titolare Stefania Peduzzi, “spesso seguiamo la scia dei grandi e a volte l’anticipiamo perché non abbiamo una dimensione che ci rallenta anzi ma ci permettere di fare un balzo in avanti con le nuove pratiche apprese, partire dalle nostre intuizioni e sperimentare senza farci male”.

È così quindi, in un connubio tra artigianalità e tecnologia, che il messaggio, la passione e l’attenzione che vengono investiti da anni si trasmettono a chi anche da fuori vuole conoscere meglio il progetto targato Rustichella d’Abruzzo.

