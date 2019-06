La D’Annunzio conferma l’agevolazione per gli studenti, oggi l’approvazione del Manifesto di Studi

Chieti. Il Senato Accademico e il CdA dell’università ”D’Annunzio”, nel corso delle rispettive sedute presiedute dal rettore, Sergio Caputi, hanno approvato il Manifesto degli Studi e il Regolamento Tasse e contributi per l’anno accademico 2019/2020. Viene confermato il Sistema basato sulle fasce reddituali Isee-U, fissando al 30 novembre un nuovo termine di scadenza per la presentazione della Dichiarazione Sostitutiva Unica volta all’ottenimento dellatestazione Isee-U. E viene confermata la possibilità di presentare la Dsu anche entro il 28 febbraio 2020 con applicazione di una sanzione amministrativa di 150 euro.

Confermato inoltre l’orientamento istituzionale a sostenere, anche con proprie risorse, il diritto alla istruzione attraverso misure di sostegno ulteriori e diverse rispetto a quelle previste dalla normativa in materia a favore degli studenti capaci e meritevoli affinché, anche se privi di mezzi, possano accedere ai gradi più alti degli studi: in particolare viene mantenuta l’estensione della no ntax area fino a 15.000 euro in luogo dei 13.000 euro previsti dalla L.232/2016, confermato l’esonero totale per l’immatricolazione degli studenti che hanno conseguito il Diploma di maturità con voto pari a 100 o la Laurea di I livello con almeno 110/110, come pure l’esonero totale per il rinnovo della iscrizione a tempo pieno entro la durata normale di un Corso di Laurea o di Laurea Magistrale anche a ciclo unico, purché lo studente acquisisca, nel periodo 31/10/2018 – 31/10/2019, almeno 30 Cfu al 2 anno di iscrizione e almeno 50 CFU dal 3 anno in poi, con media ponderata di 28/30, indipendentemente dalla propria fascia contributiva.

Resta l’esonero parziale (50%) per gli studenti con disabilità inferiore al 66% e del bonus fino a 150,00 euro per i fratelli e sorelle iscritti presso i tre atenei abruzzesi. Il versamento del contributo sarà in tre rate, la prima fissa di 156 euro e le rimanenti in due di pari importo determinate dalla fascia Isee-U. La novità introdotta per l’anno accademico 2019/2020 è la possibilità per gli importi superiori a mille euro di rateizzazione anche in 5 rate. Confermati gli esoneri totali o parziali previsti dalla normativa vigente in materia di invalidità, sostegno alla disabilità e al diritto allo studio. Per quanto riguarda l’iscrizione dei laureati delle triennali alle Lauree Magistrali, tutta la procedura è stata automatizzata, garantendo la velocizzazione dell’iter che non comporterà più l’obbligo di iscriversi con pagamento della prima rata, e l’immediata trasmissione della richiesta di prevalutazione dei requisiti curricolari ai competenti organi accademici.