La danza itinerante di Sanpapié nei luoghi del Teatro teramano

Teramo. Venerdì 31 gennaio 2020, alle ore 21, presso il Teatro Comunale di Teramo per il Teatro Off di ACS andrà in scena un’opera di danza itinerante della compagnia Sanpapié. La compagnia è stata selezionata da Next, progetto ideato e promosso dalla Regione Lombardia, edizione 2019/2020.

Al crocevia fra danza, musica e drammaturgia, quest’opera è nata dalla 1-Bit Symphony dell’artista newyorkese Tristan Perich, manifesto dell’elettronica post-moderna, contenuta in un circuito assemblato attorno a un microchip nella custodia di un CD. Un’opera potente, da ascoltare in cuffia, individualmente, su cui Lara Guidetti ha costruito una partitura drammaturgica e coreografica. I danzatori condurranno i gruppi di spettatori muniti di cuffie lungo un percorso che toccherà i luoghi sconosciuti del Teatro Comunale di Teramo.

Sanpapié, compagnia nata nel 2007, dalla sua nascita presenta spettacoli e perfomances in Italia, Regno Unito, Francia, Germania, Spagna, Portogallo e Cina. A guidarla è stata la volontà di non chiudersi mai troppo a lungo in recinti sicuri, ma rilanciare e sperimentare.