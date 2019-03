La Gatta con gli stivali a Sulmona e Teramo chiude le Stagioni di Teatro ragazzi, aperte le prelazioni per il 2019/2020

Teramo. Si tratta dell’ultimo appuntamento, quello di domani e domenica, in cartellone per le Stagioni 2018/19 del Teatro Ragazzi di ACS Abruzzo e Molise Circuito Spettacolo sia al Teatro Maria Caniglia di Sulmona alle 17, sia al Teatro Comunale di Teramo, sempre alla stessa ora.

“La Gatta con gli stivali”, portato in scena da La Contrada – Teatro Stabile di Trieste e per la regia Helena Husu, è scritto da Livia Amabilino e tratto da “La Gatta” di Basile, con un’aggiunta di stivali, che nella versione originale non c’è, e un finale a lieto fine. La favola infatti ha ispirato quella che sarebbe poi diventato il Gatto con gli stivali di Ludwig Tieck, ma appare anche in diverse versione: dai Fratelli Grimm a Charles Perrault.

ACS rende noto anche che a Teramo, a partire da domenica sino a venerdì 12 aprile i possessori di abbonamento potranno esercitare il diritto di prelazione sul proprio posto recandosi al botteghino del teatro con l’abbonamento in loro possesso e depositando 10 euro – per il teatro ragazzi – che verranno successivamente scalate dal costo dell’intero abbonamento. Date e modalità per la prelazione delle stagioni di Musica e Danza, Dialettale e Prosa al Teatro Comunale di Teramo saranno comunicate nei prossimi giorni.

Per tutti gli amanti del teatro ragazzi, imperdibile domenica 31 marzo sempre alle 17 al Teatro Comunale di Teramo lo spettacolo fuori abbonamento “Odissea del Teatro dell’Acquario”, vincitore quest’anno del prestigioso Premio Ubu. Lo spettacolo, inizialmente previsto in stagione, è stato poi sostituito per problemi di salute di uno degli attori protagonisti, ma, data l’elevata qualità della rappresentazione e la richiesta di tanti giovani spettatori, ACS ha voluto programmarlo comunque, presentandolo come appuntamento fuori stagione.