La Gpa richiama l’attenzione sul golf e sul benessere psicofisico che provoca, convegno nazionale all’Aquila

L’Aquila. Un settore sportivo in continua crescita, con un numero di appassionati in costante aumento, in particolare perché collegato al benessere psicofisico che la pratica golfistica assicura. Un comparto che però necessita dell’attenzione del mondo imprenditoriale e di nuovi insediamenti turistico-residenziali per essere al passo con le grandi realtà europee e mondiali.

Questo il fil rouge che collegherà i diversi interventi in occasione del convegno “Golf, impresa e benessere”, in programma lunedì 14 ottobre all’auditorium dell’Associazione nazionale dei costruttori edili (Ance) dell’Aquila, alle 16. L’evento nazionale, organizzato dalla Gpa (Golf Project Advertising), segue quello che si è svolto a Napoli oggi, con la partecipazione di esperti e professionisti del settore. A moderare l’incontro sarà Piero Almiento, professore Sda “Bocconi School of Management”, direttore del corso “Sport marketing & sponsorship”, che aprirà i lavori e presenterà i relatori. Saranno presenti anche i vertici della Federazione italiana golf.