La Lega Abruzzo annuncia l’ingresso di Aliano, Bellachioma: darà soddisfazione alla città di Montesilvano

Pescara. La Lega Abruzzo annuncia l’ingresso di Anthony Aliano, consigliere comunale di Montesilvano. L’onorevole Giuseppe Bellachioma, Segretario Regionale Lega Abruzzo, ”auspica che, l’aumento delle presenze e dei consensi nel Comune di Montesilvano faccia sì che la Lega sia il protagonista indiscusso della nuova stagione amministrativa che sta per iniziare con le elezioni del 26 Maggio”.

“Un protagonismo che la Lega pone subito in essere annunciando contestualmente all’ingresso in Lega di Aliano”, precisa Bellachioma, “la candidatura di Ottavio De Martinis a sindaco della città di Montesilvano. Non servono presentazioni per un candidato non solo super votato alle scorse elezioni regionali ma che ha dimostrato negli anni competenze e spirito di servizio nei diversi ruoli (attualmente Vice Sindaco) rivestiti nella comunità rivierasca”.

”Ad Aliano e a De Martinis gli auguri della Lega Abruzzo”, conclude, “che investe su una squadra che darà soddisfazione tanto alla Lega quanto alla Città di Montesilvano”.