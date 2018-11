Salta commissione bilancio. Di Nicola accusa minoranza: assenza dei colleghi strumentalizzata  

L’Aquila. Non si raggiunge il numero legale, la maggioranza non si presenta. Salta così la seduta della prima commissione Bilancio, Affari generali e Istituzionali che si sarebbe dovuta tenere oggi al palazzo regionale a L’Aquila.

“Stupefacente constatare come i colleghi di minoranza, a fronte di due progetti di legge relativi l’uno al finanziamento della Piano Neve e l’altro al taglio dei vitalizi, non abbiano voluto garantire il numero legale per far svolgere i lavori della Prima Commissione bilancio”. Lo afferma il presidente Di Nicola.

“Ho aggiornato la seduta alle prossime settimane – prosegue – ma ritengo irresponsabile e contro gli interessi dei cittadini Abruzzesi strumentalizzare politicamente l’assenza di alcuni colleghi di maggioranza e non votare progetti di legge sui quali dovremmo essere tutti d’accordo. Mi rifiuto di pensare che per un voto in piu’ non si collabori responsabilmente per garantire i fondi necessari alle Province al fine di gestire efficientemente i piani neve per l’imminente inverno”.

“Sono ancor di piu’ amareggiato – conclude Di Nicola – dall’incoerenza dimostrata dai colleghi consiglieri del Movimento 5 Stelle che nei giorni scorsi, per mezzo stampa, rivendicavano l’urgenza del taglio dei vitalizi in Regione Abruzzo”.