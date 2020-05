La meraviglia della natura in Abruzzo: cerbiatto nasce nel giardino di casa a Civitella Alfedena

Alfedena. Tra i simboli faunistici della regione Abruzzo c’è il cervo. Nobile, fiero, elegante, ma anche dolce, ancestrale e affascinante. Le aree interne, specialmente con riguardo alla provincia dell’Aquila nelle zone di Villetta Barrea, Barrea, Civitella Alfedena, Pescasseroli, sono veri specchi di questa eccellenza della natura che in Abruzzo trova una delle sue massime espressioni.

Quando ci si imbatte fortuitamente nel lieto evento, cioè una nascita, le emozioni sono semplicemente indescrivibili. Quanto è capitato a Civitella Alfedena ne è perfetta testimonianza. “E’ nato un piccolino a ridosso del mio giardino. Erano un paio di giorni che la mamma si era sistemata nei paraggi senza alcun apparente desiderio di allontanarsi e oggi pomeriggio ha dato alla luce il suo piccolo. Lo possiamo osservare senza darle disturbo, così abbiamo fatto qualche ripresa dei suoi primi minuti di vita“, è il commento di Jessica D’Andrea che ha assistito in via privilegiata alla nascita del cerbiatto.

E’ fondamentale, però, sottolineare che oltre alla bellezza di tale momento, c’è anche il rispetto dello stesso. Se capita di trovare un cerbiatto da solo nell’erba, va lasciato tranquillo. La madre va in giro per cibarsi e in un secondo momento torna ad allattarlo, a volte anche solo di notte. Non è abbandonato, quindi. Prenderlo pensando che lo sia, per portarlo in un centro recupero, sarebbe un errore gravissimo e contro natura.

Video JD Trek