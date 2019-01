La merla che porta i brividi: la leggenda che riguarda gli ultimi giorni di gennaio

Pescara. Gli ultimi 3 giorni del mese di gennaio sono forieri di un’antica leggenda, senza una base scientifica: secondo la tradizione, se il 29, il 30 e il 31 “mettono i brividi”, per le rigide temperature, la primavera, stagione per antonomasia della rinascita, non tarderà ad arrivare.

Protagonista della storiella sarebbe una merla bianca, che purtroppo non riusciva a recuperare cibo a causa del freddo tipico del periodo invernale. Così decise di fare scorta e l’anno dopo prese in giro gennaio, che per ripicca chiese 3 giorni a febbraio e scatenò una bufera. Così l’uccello fu obbligato a nascondersi in un comignolo e diventò nero: da allora tutti i merli sono neri.

La credenza popolare dice che, se i giorni della merla sono caldi, la primavera arriverà in ritardo. Per il 2019 pare che il risultato debba essere il primo: secondo ilMeteo.it, correnti via via più fredde ed instabili, in discesa dal Polo Nord, raggiungeranno il nostro Paese, dando vita a un peggioramento con precipitazioni intense, specie sui settori tirrenici tra Toscana, Lazio, Umbria, Campania, Calabria e Sardegna. Col passare delle ore, è attesa qualche debole pioggia tra Romagna e Marche.