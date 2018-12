La Mo.da.vi. Spoltore festeggia 10 anni di attività nel mondo del volontariato. Tanti gli ospiti presenti

Spoltore. L’Associazione di Protezione Civile Mo.d.a.v.i. Spoltore (acronimo di Movimento delle Associazioni di Volontariato Italiano) ha festeggiato il traguardo di 10 anni di attività alla presenza del Sottosegretario d’Abruzzo Mazzocca, dell’amministrazione comunale con il Vice Sindaco Chiara Trulli e l’assessore delegato, del Comandante VVF di Pescara Vincenzo Palano e diverse rappresentanze del Volontariato di Protezione Civile.

Nel corso della serata, è stato ricordato come la Regione Abruzzo e il Comune di Spoltore abbiano dato vita, dal mese di luglio di quest’anno, al progetto “Comunicare l’emergenza”, finanziato nell’ambito della linea d’interventi “Comunicare per proteggere” con il Fondo Sociale Europeo e 81.000 euro per 12 mesi.

L’iniziativa si sta sviluppando attraverso un’app dedicata alle allerte meteo, corsi di formazione per gli operatori della protezione civile, un’attività d’integrazione tra comunicazione istituzionale e social media per creare conversazioni “ufficiali” in grado di contrastare il diffondersi di notizie false ed erronee, con il sistema di Protezione Civile e la macchina amministrativa comunale in cooperazione per una gestione integrata della riduzione dei rischi.

“La festa per il decennale della Modavi – ha dichiarato Mazzocca – è stato un bellissimo momento sia di approfondimento che conviviale, per esaminare i risultati raggiunti e ringraziare i nostri volontari per il lavoro costantemente svolto a beneficio delle nostre comunità”,

Costituita nel dicembre 2008, la Modavi Spoltore ha operato in questi anni a favore del sostegno, dell’aggregazione, della crescita del ruolo educativo, sociale e politico del volontariato, intervenendo, con iniziative concrete di solidarietà e promozione umana, nelle aree di disagio legate ad eventi pertubativi e calamità naturali.

Il Gruppo di Protezione Civile Mo.d.a.v.i. Spoltore si trova in Via Basilea n.4 a Spoltore (Pe).

Pagine Facebook:

https://www.facebook.com/Modavi-Spoltore-1613953848825193.

Website: http://www.protezionecivilemodavispoltore.it/modavi