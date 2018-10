La natura selvaggia d’Abruzzo: la mostra fotografica di Marco Colombo alla scoperta dei colori d’autunno

Chieti. Una “due giorni” (27 e 28 ottobre) all’insegna della natura selvaggia in uno dei periodi più belli ed emozionanti dell’anno. Il cervo, ormai al termine della fregola, abbandona le alte valli rifugiandosi nei boschi dai mille colori mentre il camoscio si prepara al suo periodo degli amori, l’orso, bisognoso di cibo prima del lungo sonno, va alla ricerca di bacche e degli ultimi frutti di bosco e le foreste del Parco Nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise si colorano di ogni tinta, dal giallo al marrone, dal rosa al viola, dal verde al rosso, creando dei paesaggi unici ed allo stesso tempo imperdibili per gli amanti della natura e della fotografia.

Sarà ospite e docente uno dei più bravi fotografi naturalisti internazionali, Marco Colombo. Il noto fotografo sarà a nostra disposizione per discutere di fotografia: potremo ascoltare i suoi racconti, le sue esperienze di viaggio e capire cosa vuol dire vivere di fotografia naturalistica. Marco risponderà alle nostre domande e non mancherà la possibilità di soddisfare le nostre curiosità sui materiali e le tecniche fotografiche. Una full immersion sulla fotografia naturalistica durante la quale ci sarà anche la possibilità di mostrare a Marco alcuni nostri lavori fotografici.

PROGRAMMA:

SABATO – Appuntamento a Civitella Alfedena intorno alle ore 10,00 presso l’Hotel Ai 4 Camosci, sistemazione nelle camere, incontro con la guida e il fotografo e partenza in escursione per la Val Fondillo (sentiero Parco F4) per fotografare torrente e foliage, questa valle, rifugio di molte specie animali tra cui il lupo, il cervo, la volpe e l’aquila Reale, è ricca di acque cristalline e boschi di faggio, durante il cammino sono previste alcune soste per l’osservazione della fauna del Parco, pranzo al sacco a cura dei partecipanti e trasferimento in zona per fotografare il cervo nobile, ritorno in Hotel per le ore 17,30 e trasferimento nella sala video dell’Hotel, lezione su: “Tecniche di osservazione dei grandi mammiferi”, alle ore 20,15 cena in Hotel e alle ore 21,30 proiezione e conferenza a cura di Marco Colombo dal titolo “Animali fantastici e dove trovarli”.

I partecipanti sono invitati a portare con sé una loro opera, che, al termine della lezione pomeridiana, sarà commentata dal noto fotografo.

Pernottamento in albergo .

sentiero Parco F4 -part. h. 11,30 – rit. h. 17,30 – disl. m.200 – FACILE

DOMENICA – Alle ore 6,00 del mattino, dopo la prima colazione, partenza per una delle escursioni ad anello più belle e interessanti del Parco, IL MONTE META (sentiero Parco M1), un luogo di grande bellezza naturalistica, dove animali come il cervo, il lupo e il camoscio trovano un naturale e tranquillo riparo, un percorso nel suo intero tratto veramente straordinario tra faggete vetuste, radure ricche di fauna selvatica e splendide cime.

sentiero Parco M1 – part. h. 6,15 – rit. h. 15,30 – disl. m.540 – diff. E

COSTI – Il costo del pacchetto è di euro 120,00 a persona e comprende: assistenza completa dal pomeriggio del sabato al pomeriggio della domenica di un Accompagnatore di Media Montagna iscritto al Collegio Regionale delle Guide Alpine e del fotografo Marco Colombo, cena del sabato sera, pernottamento, prima colazione internazionale e pranzo al sacco a cura dell’albergo 3 stelle con servizi privati in camera.

Prenotazioni entro il 25 ottobre 2018.

ATTREZZATURA FOTOGRAFICA – macchina fotografica compatta, o bridge, o reflex; teleobiettivo (lunghezza focale minima consigliata 300mm), grandangolare, macro, cavalletto (molto importante per la parte sul foliage). Sono ben accette anche persone senza tutta questa attrezzatura fotografica, il docente cercherà di far fruttare al meglio ciò che è in possesso dei partecipanti

EQUIPAGGIAMENTO – Zaino, scarponi da montagna, capi adatti per basse temperature variabili tra i 0 e i 10 gradi, mantellina per la pioggia, attrezzatura fotografica, torcia, binocolo, guanti, cappello.

GRADO DI DIFFICOLTA’ – E+

INFO: Per informazioni: 335/8053489 – escursioni@labetullaonline.com