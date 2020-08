La perdonanza celestiniana omaggia gli Infermieri in prima linea contro il Covid

L’Aquila. “Un’emozione straordinaria, un omaggio splendido alla categoria professionale degli Infermieri che, in occasione dell’apertura della 726° Perdonanza Celestiniana, la 1° ad essere ricordata come Patrimonio Unesco ha visto sul palco del Teatro del Perdono della Basilica di Collemaggio il 23 agosto, una rappresentanza di 7 infermieri della Provincia dell’Aquila che ha prestato il proprio servizio in attività strettamente legate alla gestione della pandemia Covid.” commenta la presidentessa dell’ordine provinciale delle professioni infermieristiche, Maria Luisa Ianni.

“La loro presenza sul palco al fianco di Vigili del Fuoco, Alpini e Protezione Civile il cui ruolo ancora una volta si è dimostrato essenziale in occasione degli ultimi terribili incendi che hanno devastato le nostre montagne, ha aggiunto valore ad un momento di grande emozione e coinvolgimento. Lo spettacolo “Un canto per la Rinascita – d’acqua e di pietra accompagnato dalla meravigliosa Orchestra del Conservatorio “A. Casella” e da artisti di primo piano come Loredana Bertè, Fausto Leali, Marco Masini, Giorgio Pasotto, Alberto Urso e Leo Gassman ha fatto da cornice all’evento”.

“Perdonanza come Rinascita, questo il tema di quest’anno in cui ai messaggi di Pace, Riconciliazione e Perdono, simboli squisitamente cristiani, si affianca il messaggio di Rinascita fisica e psicologica nel post terremoto e al tempo del Covid e delle comunità che vivono il nostro bellissimo territorio. Gli Infermieri, i medici e le professioni sanitarie in genere in questo contesto si calano perfettamente. Il Covid, nemico invisibile che ha seminato morte e colpito ancor più chi è ‘fragile’ e che ha isolato il mondo senza l’uso di armi convenzionali ha costretto ognuno a riscoprire e a riscoprirsi in un mondo interiore a cui la quotidianità ci ha disabituato fino quasi a ‘disorientarci’” continua la presidentessa dell’ordine provinciale delle professioni infermieristiche Maria Luisa Ianni.

“Il Covid ha fatto scoprire nuovi ‘eroi’, così sono stati chiamati medici e infermieri ma loro eroi non si sentono e non intendono sentirsi tali perché loro, quando con Amore, Passione e Competenza si mettono in gioco lo fanno veramente e lo fanno completamente con Professionalità e Umanità. Questo omaggio, tutto per loro è stato reso possibile grazie al Direttore Artistico – Leonardo De Amicis, al Comitato Perdonanza, al Coordinamento Comunale del Comitato, al Sindaco Pierluigi Biondi e ai colleghi che hanno accettato con orgoglio di rappresentare tutti gli Infermieri della Provincia dell’Aquila ma anche dell’Italia intera che durante la prima pandemia tutti hanno visto

lavorare fino allo stremo delle forze per salvare vite umane e molti di loro hanno pagato con la vita

il servizio prestato ai malati” conclude la Ianni.