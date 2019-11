La principessa di Monaco Charlene Grimaldi Wittstock inaugura la scuola ‘Parrozzani’ ad Isola del Gran Sasso

Isola del Gran Sasso. E’ stata la principessa di Monaco, Charlene Grimaldi Wittstock, a tagliare il nastro inaugurale questa mattina a Isola del Gran Sasso d’Italia della scuola primaria ‘Parrozzani’, ricostruita dopo il sisma del 2016 con i fondi della Croce Rossa Italiana e Monegasca. Alla cerimonia, hanno preso parte anche il presidente della Regione Abruzzo, Marco Marsilio, il prefetto di Teramo, Graziella Patrizi, il sindaco di Isola, Roberto Di Marco e il vicepresidente nazionale della Cri, Rosario Valastro, oltre alle altre autorità locali.

La scuola, che si sviluppa su 1.000 metri quadrati, può ospitare 10 classi per 200 alunni, ed è stata realizzata con criteri anti sismici e risponde a tutte le normative di sicurezza vigenti. Entro il mese di gennaio dovrebbe completarsi anche con la porzione di edificio che ospiterà anche le scuola media. La principessa Charlene è arrivata in mattinata in aereo a Pescara per poi trasferirsi in elicottero alle pendici del Gran Sasso per partecipare alla cerimonia, senza rilasciare dichiarazioni né fare interventi nell’incontro pubblico ufficiale. Ha ricevuto al Governatore Marsilio una copia del gioiello abruzzese

La Presentosa, “in segno di ringraziamento e di legame con fraterno amore agli amici monegaschi, per la

collaborazione e la cooperazione che ci hanno permesso di raggiungere questo grande obiettivo”