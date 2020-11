La Provincia dell’Aquila contro la violenza sulle donne

L’Aquila. Si celebra la giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, nata nel 1999 con lo scopo di sensibilizzare l’opinione pubblica sul tema della violazione dei diritti umani. Con la diffusione della pandemia SARS–CoV–2, la violenza sulle donne, all’interno della mura domestiche, è notevolmente aumentata e seppure conosciamo aspetti diversi e gravi di questa emergenza, non dimentichiamo che esistono ambienti e situazioni di particolare degrado che spesso trova nelle donne il punto di sfogo terminale, costrette a subire maltrattamenti e umiliazioni di ogni genere. Per arginare questo triste fenomeno, il Servizio Tutela Sociale-Famiglia, della Regione Abruzzo, ha approvato il 18 novembre scorso, una determina dirigenziale tesa a finanziare la sperimentazione sul territorio regionale di Centri di Ascolto per uomini maltrattanti.

“A tutte le donne vogliamo dire che la Provincia dell’Aquila è loro vicina – dichiara il Consigliere, Gianluca Alfonsi – , e che devono avere la forza e il coraggio di denunciare chi le maltratta perché oggi esistono le strutture e l’aiuto necessario per liberarsi da questo odioso fenomeno. Il nostro Ente, con Prefettura, Asl, Tribunale dei Minori, Procura di Avezzano, Ufficio scolastico provinciale, Comune di Avezzano, Comunità Montana “Montagna Marsicana” aderisce al ‘protocollo d’intesa per la costituzione della Rete per l’attivazione della gestione integrata territoriale di percorsi di accoglienza e di uscita dalla violenza’. Il Centro Antiviolenza della Croce Rossa – Comitato di Avezzano, continua a svolgere un costante lavoro di sostegno e supporto psicologico a favore delle donne vittime di violenza e per questo lavoro ringraziamo la responsabile, Prof.ssa Maria Teresa Letta, per il prezioso lavoro che da anni svolge nel territorio della Marsica. La Provincia, da sempre sensibile per la difesa dei più deboli, accoglie tutte le iniziative per eliminare comportamenti violenti e le proposte per sostenere le donne vittime di violenza e ricordo che, mutuando una grande Donna, Rita Levi Montalcini, ‘le donne sono la colonna vertebrale delle società’, ceduta la quale, cade il tutto!”.

Il Presidente della Provincia dell’Aquila, Angelo Caruso, ritiene lodevole l’azione finora svolta dalla rete del protocollo a favore della donne e invita tutti a riflettere su questa giornata e al fondamentale contributo che le donne riescono a restituire al mondo del lavoro e alla famiglia