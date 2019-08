La rassegna artistica dell’associazione pescarese Cronosfera cambia location: calici di vino al tramonto del lido Alcyone

Gli appuntamenti con il teatro in spiaggia continuano fino al 13 settembre. Si riparte il 23 agosto, alle 20:30, con Simone Fraticelli alle prese con una coinvolgente avventura intitolata “Niente più metafisica”, un viaggio iniziatico che lo condurrà da un capo all’altro del pianeta tra copioni, zanzare, attentati ed esorcisti. Altre due date sono previste a conclusione della rassegna, iniziata a luglio con lo scopo di avvicinare bagnanti, residenti e turisti al teatro e di portare la cultura oltre le mura dei luoghi istituzionali, come Cronosfera fa da anni in Abruzzo.

Il 31 agosto sarà la volta della nuovissima produzione Cronosfera intitolata “inFAME #nonfartifregare” per la regia di Nicola Pitucci, in scena Simone Fraticelli, Piero Campilii e Davide Gambini ci faranno scoprire cosa cova sotto la rassicurante prassi delle buone maniere: una lotta a colpi di battute, a tratti sconcertante e piena d’angoscia, più spesso ridicola ed esilarante. Il 6 settembre appuntamento con “D’Annunzio in musica”, i versi del poeta pescarese e le musiche originali di Antonio Cericola faranno da sfondo a uno spettacolo firmato dai Poeticanti, nel quale la voce di Omar Marchionno sarà accompagnata dal pianoforte elettrico di Stefania Sindona e dal canto del mezzosoprano Federica Naracci. Infine una conclusione all’insegna della musica e dei Ruggenti Anni Venti, il 13 settembre, con lo spettacolo noir “All that Jazz” di e con Valentina Papagna, l’attrice pescarese sarà affiancata da Carlo Elpidio e Fabrizio Rapino, con i quali ripercorrerà il periodo del proibizionismo e degli speakeasy, raccontato attraverso le canzoni senza tempo della giovane Roxy.

A valorizzare queste serate, dallo spirito prettamente dionisiaco, sarà la squisita accoglienza del lido, che riserverà ai partecipanti le migliori delizie marinare, di cui la costa abruzzese è prezioso scrigno, unitamente ai vini più inebrianti (15 euro calice di vino + spettacolo, menù à la carte).

Il fine ultimo è quello di poter offrire a tutti l’occasione di vivere, con semplicità e senza complicazioni, una magica esperienza sensoriale ed intellettuale, incastonata nella meraviglia naturale dell’estate pescarese.

Per informazioni e prenotazioni è possibile collegarsi al link https://mailchi.mp/cronosfera/calici oppure contattare uno dei seguenti numeri:328.6878787, 327.8411620. La prenotazione non è obbligatoria, ma consigliata: consente di assicurarsi il tavolo più vicino alla scena tra quelli ancora disponibili.