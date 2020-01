La Regione sosterrà Pigro 2020, Quaresimale (Lega): impegno mantenuto, indotto turistico ed economico

L’Aquila. Il consigliere regionale e Capogruppo della Lega in Regione Pietro Quaresimale conferma l’impegno della Regione Abruzzo per la manifestazione Pigro anche per l’edizione del 2020. “Già nel corso dell’evento che si è svolto il 30 dicembre a Teramo”, spiega Quaresimale, “avevo anticipato che l’amministrazione regionale avrebbe previsto un ulteriore finanziamento per sostenere questa straordinaria manifestazione dedicata a uno dei nostri artisti più geniali. L’impegno è stato mantenuto e per questo voglio tranquillizzare tutti coloro che avevano mostrato incertezze o dubbi”.

“Pigro 2020”, conclude Quaresimale, “si farà e sicuramente sarà un grande successo, così come lo è stato quest’anno. Sono fiero che la Regione Abruzzo abbia voluto, su mio impulso, contribuire alla riuscita di un importante evento dedicato a Ivan Graziani, grande artista ricordato con affetto da Teramo e dai teramani, che rappresenta un momento di unione e condivisione all’insegna della buona musica. Un grande evento culturale che va conservato anche perché rappresenta per la città e l’intero territorio provinciale un indotto turistico e economico”.