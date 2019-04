La riserva del Borsacchio apre al cicloturismo con nuovi percorsi e biciclette elettriche

Roseto Degli Abruzzi. Una mattinata importante quella di oggi, per il turismo e l’ambiente nel Comune di Roseto Degli Abruzzi. Il Presidente di Ciclo Escursionismo Abruzzo, Gianni Alcini, ed il Presidente delle Guide Del Borsacchio, Marco Borgatti, hanno lanciato il primo servizio di turismo sostenibile aperto a tutti ed utilizzabile da chiunque grazie all’utilizzo di biciclette a pedalata assistita in grado di percorrere strade, asfaltate e non, in massima sicurezza e facilità con la presenza di guide qualificate e mezzi adeguati. Lo scopo dell’iniziativa è migliorare ed ampliare l’offerta turistica di Roseto puntando a destagionalizzare e differenziare i servizi ed a valorizzare la natura e la storia cittadine. Un decina di operatori locali hanno aderito convintamente e presto altri si aggiungeranno. Roseto Degli Abruzzi. Una mattinata importante quella di oggi, per il turismo e l’ambiente nel Comune di Roseto Degli Abruzzi. Il Presidente di Ciclo Escursionismo Abruzzo, Gianni Alcini, ed il Presidente delle Guide Del Borsacchio, Marco Borgatti, hanno lanciato il primo servizio di turismo sostenibile aperto a tutti ed utilizzabile da chiunque grazie all’utilizzo di biciclette a pedalata assistita in grado di percorrere strade, asfaltate e non, in massima sicurezza e facilità con la presenza di guide qualificate e mezzi adeguati. Lo scopo dell’iniziativa è migliorare ed ampliare l’offerta turistica di Roseto puntando a destagionalizzare e differenziare i servizi ed a valorizzare la natura e la storia cittadine. Un decina di operatori locali hanno aderito convintamente e presto altri si aggiungeranno.

Il Comune di Roseto era presente con il consigliere Achille Frezza e l’Assessore Carmela Bruscia a garanzia del supporto che verrà dato al progetto nell’ottica di ampliarlo. Aprire sentieri e percorsi sterrati, difficilmente percorribili, a tutti grazie all’uso di queste speciali biciclette elettriche, consentirà di valorizzare maggiormente le bellezze della Riserva Borsacchio e dei Borghi di Cologna Paese e Montepagano ponendo una prospettiva innovativa e suggestiva. Presto ogni sabato sarà possibile, per le strutture già attive, usufruire di questo servizio.

La FIAB, la più grande associazione Italiana in tema di ciclo turismo e mobilità sostenibile ha patrocinato l’evento fiduciosa che sia un primo passo per migliorare la qualità turistica di Roseto in chiave eco sostenibile. Infine ad occuparsi della promozione del progetto saranno lo IAT e la Pro Loco.