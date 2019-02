La scuola abruzzese, per due giorni, si incontra a Montesilvano su temi di attualità

Montesilvano. Due giorni di scuola fuori registro. La scuola abruzzese, per due giorni, si dà convegno a Montesilvano su temi di attualità. Lunedì e martedì prossimi (25 e 26 febbraio) nel Grand Hotel della più popolosa località rivierasca pescarese, si terrà il Seminario di Formazioni Consulta Studentidella Regione Abruzzo sul tema “Cittadinanza e Partecipazione”.

Le tematiche del seminario toccano, soprattutto, gli ambiti della cittadinanza e della vita studentesca, gli

allievi, così, si confronteranno sul nuovo Esame di Stato per poter comprenderne meglio le modifiche e le

finalità dietro le nuove linee ministeriali. Allo stesso modo si parlerà di Cittadinanza, europea ed italiana, di

volontariato e della nuova metodologia di apprendimento.

“Cittadinanza e Partecipazione” è un evento in cui gli studenti delle Consulte abruzzesi hanno modo di conoscersi, dibattere e dare il proprio contributo sui temi proposti, attraverso la formazione di gruppi di lavoro costituiti in base agli argomenti trattati in conferenza, che poi saranno discussi, approfonditi e portati nelle scuole di tutta la regione. Per l’occasione verranno, inoltre, presentate le attività delle Consulte abruzzesi.

Oltre agli alunni saranno presenti anche docenti, dirigenti e genitori, quest’ultimi rappresentati da membri

del FORAGS Abruzzo, con ospiti del FONAGS Nazionale.

Con l’intervento del Direttore Generale USR Abruzzo, Antonella Tozza, si apriranno i lavori con un

argomento di indubbio interesse: “ Esami di Stato: Consultiamoci!!!” in cui Christian De Lellis, nella duplice

veste di moderatore dell’incontro e di Coordinatore Regionale delle CPS Abruzzesi, condurrà gli studenti

nella riflessione e nell’approfondimento delle modalità per la preparazione agli esami di Stato.

Nel pomeriggio, accolti nella capiente Sala Zimei, intorno alle 15, i lavori proseguiranno su: “Partecipazione

e Cittadinanza Italiana ed Europea”, moderati dai 4 presidenti delle consulte provinciali abruzzesi.

Sarà, poi, Annarita Mantini Magistrato, numero due della procura di Pescara ad introdurre i lavori con la

relazione “Cittadinanza Europea e Costituzione Italiana”.

A seguire, un video messaggio di Beatrice Cavassi, Capo della Rappresentanza in Italia della Commissione europea, illustrerà gli aspetti fondanti de ”La Commissione EU” che saranno approfonditi successivamente con Lorella Romano, Dirigente Scolastica da

anni impegnata nelle progettualità europee e inserita nella Rete Nazionale delle Scuole Associate UNESCO.

Gli Studenti del IIS Ovidio di Sulmona si sfideranno in un incontro di Debate ( dibattito) costruito su una

mozione particolarmente appassionante: “Il livello di partecipazione dei giovani alla vita del Paese e

dell’Europa è cresciuto negli ultimi 50 anni” con il diretto intervento degli allievi partecipanti.

Contestualmente, nelle varie sale della moderna struttura alberghiera di Montesilvano Lido, si svolgeranno

momenti di studio, di confronto e di approfondimento con tutte le anime della scuola.

Ci sarà , poi, lo spazio per la presentazione di progetti nazionali come il “Garante della Legalità” e “Infinito”

e delle BEST PRACTICES delle 4 CPS Abruzzesi.

Particolarmente atteso tra le 21.00 e le 23.30 di lunedì 25, l’appuntamento: Studenti ieri e oggi: 1968-2018 … i giovani e la Musica! Spazio tematico dedicato alla riflessione attraverso la musica sui cambiamenti culturali e sociali intercorsi dal 1968 ad oggi nell’ambito della cittadinanza studentesca e della partecipazione alla vita della comunità scolastica. La serata vedrà l’esibizione live dei “Prendila così” tribute band di Mogol Battisti guidata da Paolo De Carolis, docente di Materie Letterarie all’IIS “ E. Alessandrini” di Montesilvano, fondatore e leader del popolare gruppo dedicato all’ autore di Poggio Bustone che,

attraverso le loro canzoni, racconteranno le origini e l’evoluzione della musica pop in Italia. La sera avrà il

suo epilogo con la partecipazione delle due studentesse di Avezzano impegnate nel programma RAI

“Sanremo giovani”. All’organizzazione hanno attivamente contribuito gli staff delle Dirigenti delle scuole polo regionali per la

Partecipazione e per le Consulte, “Di Marzio Michetti” di Pescara e “Duca D’Aosta” di L’Aquila.