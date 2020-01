La SOA plaude con riserva al disegno di legge Marcovecchio: bene tornare a competenza regionale ma serve semplificare i passaggi burocratici

“Oggi – prosegue il comunicato – si arriva al paradosso che gli uffici di un piccolo comune di 300 abitanti dei parchi nazionali d’Abruzzo, della Majella o del Gran Sasso, che spesso vede il segretario comunale una volta alla settimana, sono competenti per valutare l’incidenza di un qualsiasi progetto sulla fauna come Orso, Lupo, Aquila reale ecc.. Con il paradosso che gli enti parco di livello nazionale, nati per lo scopo di tutela, sono tenuti a presentare il proprio parere al piccolo comune, parere che però non è neanche vincolante”.

Dichiara Massimo Pellegrini, presidente della Stazione Ornitologica Abruzzese e naturalista:”arriviamo alla follia amministrativa di geometri e ingegneri degli uffici tecnici privi di qualsiasi esperienza su habitat e specie che devono disquisire e decidere su problematiche di ecologia e biologia della conservazione per specie come Lupo, Orso bruno, Coturnice, Picchio dorsobianco, Aquila reale, Gracchio corallino, Iris marsica ecc. Caso clamoroso quello di poche settimane fa del geometra del Comune di Ovindoli che ha firmato la Valutazione di Incidenza* per il mega-progetto da 12 milioni di euro per i nuovi impianti di risalita in pieno parco del Sirente, area sottoposta ai vincoli comunitari delle Zone di Protezione Speciale e dei Siti di Interesse Comunitario. Aveva esperienza sulla Coturnice? Sul Falco pellegrino? Sulla rarissima Vipera dell’Orsini? La Commissione Europea ha aperto una procedura di pre-infrazione Pilot nel 2014 sulle modalità con cui in Italia si svolge la Valutazione di Incidenza. Tra le tante criticità ha proprio evidenziato l’assenza di capacità specifiche in molte procedure valutative. Ora, con la pubblicazione delle Linee guida nazionali in Gazzetta Ufficiale lo scorso 28 dicembre quello che appariva ovvio è stato ufficializzato: le regioni devono assicurare che presso gli enti competenti per la Valutazione di Incidenza devono esserci figure tecniche adeguatamente preparate con esperienza documentata sui temi trattati. Inoltre bisogna assicurare formalmente la pubblicità e la trasparenza per permettere il deposito delle osservazioni da parte del pubblico, cosa che oggi molti comuni abruzzesi non fanno. Inoltre bisogna fermare il diffusissimo fenomeno del copia-incolla e assicurare che anche i redattori degli studi di incidenza realizzati per conto dei proponenti abbiano esperienza specifica sulle specie e sugli habitat che stanno trattando garantendo, appunto, la predisposizione di reali studi ambientali. Insomma, sono state confermate tutte le criticità che plurime volte noi avevamo denunciato assieme alle altre associazioni”.