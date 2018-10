La stagione sciistica è alle porte, tante le novità a Roccaraso. Super sconto per gli abruzzesi

Roccaraso. Tante novità annunciate dal Consorzio Skipass Alto Sangro per la stagione sciistica alle porte. Confermata la promozione 0-12, rinnovato il super sconto per gli abruzzesi e quello per i residenti nei centri della Comunità montana dell’Alto Sangro. Ulteriormente ampliata la convenzione per i Comuni che sarà estesa anche ai centri dell’Alto Molise che aderiscono al Consorzio Assomab. Semaforo verde per i pacchetti promozionali, per chi vuole combinare l’acquisto dello skipass con il noleggio dell’attrezzatura tecnica e il pranzo in baita. Skipass Alto Sangro ha definito il listino dei prezzi che, nella stagione 2018/2019, permetterà di sciare sugli oltre 100 chilometri di piste del comprensorio sciistico più grande e attrezzato dell’Appennino, dotato del sistema d’innevamento programmato più esteso d’Italia, che permette di sciare nei Comuni di Roccaraso, Rivisondoli, Pescocostanzo, Pescasseroli e Barrea (L’Aquila).

“Ci presentiamo sul mercato turistico con un prodotto di altissimo livello che viene costantemente potenziato in

modo strategico – afferma il presidente, Bonaventura Margadonna – Sulle nostre piste sono stati effettuati lavori

per aumentare il livello di sicurezza degli sciatori con un’azione efficace di inerbimento, con più reti di

protezione e una segnaletica rinnovata. C’è stato un ulteriore potenziamento del sistema d’innevamento

programmato, ma le novità più interessanti – prosegue il presidente Margadonna – riguardano gli impianti: a

Monte Pratello ci sarà una nuova seggiovia quadriposto alle Crete Rosse e un nuovo skilift al Valloncello. Alle

Crete Rosse sta nascendo una nuova baita che amplia il ventaglio dei servizi per il food in pista”.