La tratta Sulmona-Roma non verrà soppressa, la Sangritana al fianco dei pendolari della Valle Peligna

Sulmona. Si è tenuto nella giornata di sabato scorso a Sulmona un incontro per accogliere le esigenze del “Comitato Pendolari Valle Peligna”. “Incontro da me fortemente voluto”, commenta Antonietta La Porta, consigliere regionale in quota Lega, “alla presenza del presidente di Sangritana Pasquale Di Nardo, che ringrazio, particolarmente sensibile al tema Trasporti sul nostro territorio. La Sangritana con estremo sacrificio infatti sta mantenendo servizi bus di livello nella nostra area. Il presidente ha infatti tenuto a ricordare in premessa, assieme al direttore d’esercizio Gianluca D’Orazio, che il loro non è un servizio pubblico ed esiste una responsabilità civilistica sui bilanci nei confronti della Regione, una attività quindi che nella sua elaborazione non può prescindere da un conseguente equilibrio economico finanziario”.

“La Sangritana”, sottolinea, “ha poi accolto la richiesta locale: ovvero di mantenere la corsa Bus delle ore 5 Sulmona-Roma, senza sosta ad Avezzano, continuando a lavorare per la migliore offerta possibile. Il Presidente ha inoltre chiesto un mese di pazienza ancora, per valutare altre soluzioni. La rappresentanza di pendolari presente, ha avuto modo così di comunicare le proprie particolari esigenze, chiedendo nel complesso un sistema di Trasporti integrato, e servizi più ottimizzati sui bisogni locali, per arrivare ad investire su numeri più favorevoli nell’immediato futuro”.

“Il mio impegno nel miglioramento dei Trasporti continua”, conclude La Porta, “il lavoro non si ferma insieme alla Regione Abruzzo per fornire una proposta sempre più utile alle esigenze dei lavoratori locali che operano fuori regione, per contribuire nel complesso anche allo sviluppo dell’economia generale del territorio peligno”.