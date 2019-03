La vie en rose…Bolero, domani sera a Teramo una grande danza per una grande musica con il Balletto di Milano

Teramo. Domani sera, a partire dalle 21, sul palco del Teatro Comunale di Teramo per la Stagione di Danza programmata da ACS Abruzzo e Molise Circuito Spettacolo tornano le emozioni della grande danza italiana con “Il Balletto di Milano in Le vie en Rose…Bolero”, con la coreografia di Adriana Mortelliti, balletto su canzoni di Charles Aznavour, Edith Piaf, Jacques Brel e Yves Montand e Maurice Ravel. Si tratta del penultimo appuntamento della Stagione, che precede il recupero di Giulietta e Romeno del Balletto di Roma coreografie Fabrizio Monteverde la cui verrà comunicata nei prossimi giorni.

“La vie en rose…Bolero” è tra le coreografie simbolo del Balletto di Milano. Il primo atto è composto da La vie en rose, tra le coreografie simbolo della Compagnia che dal 2010 ad oggi è stata rappresentata con grande successo in Italia, Svizzera, Russia, Francia, Marocco ed Estonia. Un lavoro ironico e nostalgico, gioioso, emozionante, sulle più belle canzoni francesi in cui i testi poetici sono magistralmente interpretati dai danzatori nelle suggestive pièce che raccontano storie di tutti i giorni. Questo lavoro è valso ad Adriana Mortelliti il Premio Rieti Danza come miglior coreografa. Nel secondo atto il celeberrimo Boléro di Maurice Ravel nell’esclusiva versione del Balletto di Milano: non solo gioco di seduzione, ma l’eterna storia di una nascita, di un’attrazione inevitabile verso un essere simile, di un moltiplicarsi di incontri. Una coreografia dinamica che cresce con la musica e culmina nel finale sensazionale.

Il Balletto di Milano, diretto dal 1998 da Carlo Pesta, è una delle compagnie di danza di maggior prestigio in Italia, oltre al grande ente scaligero è l’unica compagnia di balletto stabile a Milano e di tutta la Lombardia ad avere un proprio teatro e un’attività internazionale. La compagnia è riconosciuta e sostenuta da MIBAC (Ministero dei Beni e delle Attività Culturali), titolare di “Riconoscimento di rilevanza regionale – Regione Lombardia” e patrocinata dal Comune di Milano. La linea artistica ha portato la Compagnia ad essere presente per la totalità degli spettacoli nei maggiori teatri italiani ed esteri, fondazioni liriche e festival dove ottiene sempre successi di pubblico e critica unanimi. Tutti i danzatori provengono dalle migliori scuole e accademie internazionali e sono concretamente valorizzati dalle numerose opportunità in palcoscenico.

Attualmente collaborano con il Balletto di Milano nomi della coreografia internazionale come Giorgio Madia e Teet Kask, nonché nuovi autori nati in seno alla Compagnia. Ѐ tra le compagnie italiane molto attive anche all’estero (Francia, Spagna, Regno Unito, Svizzera, Estonia, Lettonia, Finlandia, Russia, Marocco ecc.) dove è presente nei cartelloni di teatri ed istituzioni di primo piano. Prima compagnia italiana ad esibirsi al Teatro Bolshoi di Mosca (1999), nel 2011, anno della cultura italiana in Russia, è stata invitata dal Ministero della Cultura Russa a Mosca per la stagione di danza del Teatro della Gioventù – RAMT. La Compagnia inoltre vanta anche un notevole repertorio in ambito lirico, grazie alle collaborazioni per i balletti nelle opere prodotte da importanti festival internazionali e teatri. Nel 2013 ha inaugurato la propria nuova sede, il Teatro di Milano, una struttura interamente ristrutturata e dedicata all’arte tersicorea. Tra i riconoscimenti più recenti ha ricevuto il Premio MAB 2014 per la produzione di danza.