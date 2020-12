La vincitrice abruzzese di X Factor Casadilego torna a Montorio, il sindaco le consegna “lu mmascarone”

Montorio al Vomano. Casadilego, la giovanissima abruzzese vincitrice dell’edizione 2020 di X Factor, è stata ricevuta ieri nel suo Comune, quello di Montorio al Vomano, dove le è stato consegnato “lu mmascarone”.

“Da parte di tutta la tua Montorio complimenti”, scrive il sindaco, Fabio Altitonante, “hai stra-meritato la vittoria di X Factor 2020! Brava, brava, brava!”.

Elisa Coclite, abruzzese doc, ha vinto l’ultima edizione del talent show di Sky, come raccontato da AbruzzoLive. La fatina dai capelli blu e verdi ha battuto l’estroso N.A.I.P del team Mika, il rapper ventenne Blind, capitanato da Emma Marrone, che ha ricevuto però il disco d’oro per “Cuore nero” e il duo rock Little Pieces of Marmalade che si è giocato nell’ultima manche la vittoria in una gara finita testa a testa.