L’Abruzzo al voto, 72 i comuni chiamati alle urne per le elezioni amministrative 2021

Redazione – Sono 72 i comuni abruzzesi, di cui: 24 in provincia di Chieti, 29 in provincia dell’Aquila, 11 in prov di Pescara ed 8 in quella di Teramo, che saranno chiamati alle urne per eleggere il nuovo sindaco ed il consiglio comunale. La data delle elezioni dovrebbe essere compresa tra Aprile e giugno 2021, ma rispetto alla attuale situazione non vi è certezza assoluta che la tornata elettorale possa svolgersi normalmente. Si parla di un rinvio a settembre, altre fonti governative invece confermerebbero una volontà del governo di indicare nel termine ultimo e quindi i primi di giugno la possibile data di consultazione.

La tendenza generale, come accaduto negli anni scorsi e soprattutto in questo periodo è quella di mantenere lo stato dei fatti, c’è meno voglia di cambiare e gli elettori talvolta preferiscono stare al sicuro lasciando i sindaci in carica, ove ovviamente ne sussistano le condizioni di ricandidabilità.

Il terzo mandato è consentito, infatti solo ai comuni con popolazione inferiore a 5000 abitanti.

Di seguito gli elenchi per ciascuna provincia:

PROVINCIA DELL’AQUILA

Comune Sindaco uscente Coalizione Alfedena (785) Massimo Scura L.C.: Libera Scelta Bisegna (261) Antonio Mercuri L.C., Fiore di Genziana Calascio (137) Ludovico Marinacci L.C.: Calascio Nel Cuore Campotosto (586) Luigi Cannavicci L.C. il Lago Canistro (1.023) Angelo Di Paolo L.C.: Canistro in Comune Capitignano (680) Maurizio Pelosi L.C.: Progetto Comune Carapelle Calvisio (85) Domenico Di Cesare L.C.: Insieme per Carapelle Castelvecchio Calvisio (159) Luigina Antonacci L.C.: Ricominciamo Insieme Cerchio (1.653) Gianfranco Tedeschi L.C.: Cerchio Nel Cuore Civita d’Antino (994) Sara Cicchinelli L.C.: Liberi di Scegliere Civitella Roveto (3.374) Sandro De Filippis L.C.: Insieme per il Nostro Paese Cocullo (265) Sandro Chiocchio Fossa (690) Fabrizio Boccabella L.C.: Fossa Bene Comune Ofena (527) Antonio Silveri L.C.: Uniti per Ofena Ortona dei Marsi (592) Manfredo Eramo L.C.: con I Giovani per Rivitalizzare Ortona Ortucchio (1.863) Raffaele Favoriti L.C.: Ortucchio Che Vogliamo Ovindoli (1.190) Angelo Simone Angelosante L.C.: Libera Mente Insieme Pereto (739) Giacinto Scio’ L.C.: Insieme per il Futuro Prezza (1.015) Marianna Scoccia L.C.: Noi Prezza Rivisondoli (663) Roberto Ciampaglia L.C.: Dimensione Paese Roccaraso (1.636) Francesco Di Donato L.C.: Roccaraso Vivere San Vincenzo Valle Roveto (2.433) Giulio Lancia L.C.: Insieme Verso il Futuro Scontrone (590) Ileana Schipani L.C.: Alternativa Democratica Scurcola Marsicana (2.762) Maria Olimpia Morgante L.C.: Rinnovamento in Comune Secinaro (383) Celestino Bernabei L.C.: Secinaro Felice Sulmona (24.275) Annamaria Casini PD (Partito Democratico) Tagliacozzo (6.939) Vincenzo Giovagnorio L.C.: Prospettiva Futura Tornimparte (3.096) Giacomo Carnicelli L.C.: Progetto in Comune Villalago (589) Fernando Gatta L.C.: Noi Stiamo con Villalago

PROVINCIA DI CHIETI

Archi (2.282) Mario Marco Troilo L.C.: il Paese Che Vogliamo Carunchio (639) Gianfranco D’Isabella L.C.: Carunchio per le Libertà Casacanditella (1.340) Giuseppe D’Angelo L.C. Ricominciamo Casalanguida (1.006) Luca Conti L.C.: il Paese Che Vogliamo Casalbordino (6.303) Filippo Marinucci L.C.: Per Casalbordino Casoli (5.847) Massimo Tiberini L.C.: Uniti per Casoli Celenza sul Trigno (974) Walter Di Laudo L.C.: Uniti SI Rinasce Colledimacine (237) Andrea Schina L.C.: Insieme per Colledimacine Dogliola (389) Rocco D’Adamio L.C.: Dogliola Futura Fara San Martino (1.524) Carlo De Vitis Francavilla al Mare (23.816) Antonio Luciani L.C.: Valori in Comune, L.C.: Sì per Francavilla, L.C.: Francavilla con Luciani Sindaco, L.C.: Francavilla Unita, Partito Democratico Lama dei Peligni (1.364) Andrea Di Fabrizio L.C.: Lama Unita Lanciano (35.921) Mario Pupillo Sinistra: Insieme @ Sinistra, L.C.: Lanciano Vale, L.C.: Lanciano in Comune, L.C.: Progetto Lanciano, Partito Democratico Lentella (725) Carlo Moro L.C.: Torricella Riparte Pennadomo (311) Domenico D’Angelo L.C.: Uniti per Pennadomo Pietraferrazzana (128) Ciro Carpineta L.C.: Pietraferrazzana Unita Quadri (863) Silvio Di Pietro L.C.: la Svolta Rocca San Giovanni (2.348) Giovanni Enzo Di Rito L.C.: Voglia di Futuro San Giovanni Teatino (12.733) Luciano Marinucci L.C.: Progetto Comune San Martino sulla Marrucina (960) Luciano Giammarino L.C.: Passione Comune Sant’Eusanio del Sangro (2.453) Raffaele Verratti L.C.: la Mimosa Scerni (3.399) Alfonso Ottaviano L.C.: Scerni Che Cambia Tufillo (468) Ernano Marcovecchio L.C.: Scelte Partecipate Vasto (38.747) Francesco Menna Partito Democratico, L.C.: Filo Comune, L.C.: SI per Vasto, L.C.: Avanti Vasto, L.C.: Città Virtuosa

PROVINCIA DI PESCARA

Civitella Casanova (1.875) Marco D’Andrea L.C.: Obiettivo Comune Collecorvino (5.908) Antonio Zaffiri L.C.: W Collecorvino Sempre Cugnoli (1.590) Lanfranco Chiola L.C.: Continuiamo Ancora Insieme Manoppello (7.008) Giorgio De Luca L.C.: Uniti per Manoppello Penne (12.717) Mario Semproni L.C.: Penne Viva Pescosansonesco (517) Nunzio Di Donato L.C.: Uniti per Pescosansonesco Picciano (1.338) Vincenzo Catani L.C.: Insieme in Comune Popoli (5.450) Concezio Galli L.C.: Popoli Democratica Sant’Eufemia a Maiella (299) Francesco Crivelli L.C.: Per Sant’Eufemia Serramonacesca (582) Franco Enrico Marinelli L.C.: il Paese Tocco da Casauria (2.721) Riziero Zaccagnini L.C.: Primavera Toccolana

PROVINCIA DI TERAMO