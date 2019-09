L’Abruzzo è partner di EcoMob, Campitelli: al via strategia regionale dello sviluppo sostenibile e climatico

Pescara. La Regione Abruzzo è partner di EcoMob, l’expo dedicato alla mobilità sostenibile, al cicloturismo e all’ecologia ambientale, in programma a Pescara dal oggi sino a domenica. L’iniziativa è patrocinata dal Ministero dell’Ambiente, col sostegno della Camera di Commercio di Chieti-Pescara. In occasione della manifestazione, la Regione Abruzzo presenterà anche la strategia regionale dello sviluppo sostenibile che prevede, tra le varie iniziative, la partecipazione attiva delle amministrazioni comunali al fine di rafforzare il percorso, spesso frammentato, dello sviluppo sostenibile sul territorio. “Abbiamo avviato una forte attività interna alla regione per rendere coerenti le programmazioni regionali ai nuovi temi dei cambiamenti climatici”, ha osservato l’assessore Nicola Campitelli, “la Regione si è posta come referente attivo dei Comuni per adeguare le programmazioni comunali, già vigenti, e accompagnare gli enti a utilizzare le risorse finanziarie nazionali e comunitarie utili a sviluppare le azioni urgenti come il Conto termico, che rimborsa gli interventi di efficienza energetica, o i progetti comunitari che consentono di avviare nuove attività, aprendo quindi la strada a nuove opportunità di occupazione”.

La Regione Abruzzo sarà presente a EcoMob con uno stand dedicato alle attività programmate e incentrate sulla sostenibilità. Nella giornata di domani, invece, conferenza sul tema “Economia circolare e produttività: il recupero ed il riciclo della plastica” dove verrà presentato, sempre a cura della Regione Abruzzo, l’accordo di programma per il recupero e il riciclo delle “plastiche a mare”. A seguire, workshop sulle “città elettriche” in cui saranno centrali i temi e il ruolo delle energie rinnovabili.