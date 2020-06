L’Abruzzo in lutto per la scomparsa di Giovanni Cialone, l’uomo buono che amava la terra

L’Aquila. L’Abruzzo intero in lutto per la scomparsa di Giovanni Cialone. L’uomo buono amante della sua terra si è spento ieri sera, a 69 anni, a seguito di un improvviso malore.

Conosciuto e amato da tutti, viene ricordato come un uomo buono, amante del territorio abruzzese e della sua città. È stato assessore all’Ambiente sotto la giunta Centi, ha fatto parte del consiglio nazionale delle ricerche ed è stato vice presidente del Parco nazionale del Gran Sasso Monti della Laga.

Stefania Pezzopane, deputata del Partito Democratico, lo ricorda come “una persona speciale, la sua terra era un suo grande amore. Come un fratello. Condoglianze alla sua famiglia”.

“Giovanni Cialone non c’è più”, ha scritto la dem in un messaggio sui social, “più di un amico per me, era un fratello. Buono, intransigente, amante del bello. La sua terra era davvero sua, la sentiva come qualcosa da amare e da proteggere. E così ha fatto sempre. Ho condiviso con lui il lavoro, l’impegno per l’ambiente, dal primo circolo di Legambiente allo sforzo straordinario compiuto come vicepresidente del Parco Nazionale Gran Sasso Monti della Laga e poi assessore all’Ambiente con il sindaco Antonio Centi. Ma ci ha uniti anche l’amore per Castelvecchio Calvisio dove insieme e con le nostre famiglie abbiamo vissuto momenti di amicizia indimenticabili. Giovanni se ne è andato così, all’improvviso, senza darci modo di salutarlo. Ci eravamo sentiti appena ieri, per il Parco Sirente Velino, gli avevo fatto i complimenti per quanto di bello aveva scritto per contrastare la scelta di arretratezza voluta dalla regione di tagliarne i confini. La telefonata è finita con una battuta e con una risata. Come succedeva sempre con Giovanni. Alla fine, pure nei momenti più difficili, trovava la frase giusta, le parole vere ed aquilane per dirci tutto. Giovanni mi mancherà tanto, ci mancherà. Alla sua bellissima famiglia, le mie condoglianze, a tutti noi che gli abbiamo voluto bene un abbraccio forte”.

“Giovanni Cialone a me mancherà moltissimo, e sono sicuro che mancherà a tanti. I numerosi messaggi di sconcerto e di cordoglio che stiamo leggendo in queste ore anche da moltissimi giovani sono una chiara testimonianza del valore della persona, del cittadino, dell’attivista”, dichiara il segretario del Partito Democratico abruzzese Michele Fina in relazione alla scomparsa di Cialone.

“Piangiamo la scomparsa di un maestro”, scrive il segretario regionale del Pd, “la piangiamo in un momento decisivo della nostra storia, quando le battaglie portate avanti da Cialone sui territori hanno l’opportunità di tramutarsi in azioni e programmi, nel momento in cui l’ambientalismo può conoscere una fondamentale crescita e maturazione. In questa fase, il suo contributo sarebbe stato vitale. Dovremo lavorare tenendo fermi e presenti il suo esempio, la sua passione, i suoi insegnamenti”.