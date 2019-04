L’Abruzzo sbarca in Canada per il SialFebbo. Occasione per far conoscere l’unicità nostri prodotti

L’Aquila. “Il mercato canadese è la porta per tutto il Nord America e credo che le imprese dell’agroalimentare abruzzesi che prenderanno parte al Sial abbiano il dovere di cogliere questa occasione importante che Regione Abruzzo e Unioncamere hanno offerto loro, partecipare a uno degli appuntamenti più prestigiosi del settore primario per far conoscere la qualità e l’unicità dei nostri prodotti”.

È quanto dichiara l’assessore regionale alle attività produttive, turismo e cultura Mauro Febbo. “Il Sial Canada è una manifestazione che sta assumendo importanza crescente nel panorama dell’industria alimentare nordamericana e si configura come piattaforma di incontro ideale sia alla luce della vicinanza strategica con gli Stati Uniti sia della recente entrata in vigore provvisoria dell’accordo CETA con l’Unione Europea (l’Italia è il primo paese fornitore agroalimentare del Canada). La scorsa edizione ha visto la partecipazione di circa 1.000 espositori da oltre 50 Paesi e 18.500 visitatori professionali accreditati”. “La manifestazione canadese” aggiunge Lido Legnini, presidente del Centro Estero Abruzzo “è un’ulteriore dimostrazione dei vantaggi di un’azione sinergica tra le istituzioni presenti sul territorio. La convenzione con la Regione Abruzzo, in essere dal 201, ci permette di rimanere vicini al tessuto imprenditoriale abruzzese seguendo i principi di supporto e assistenza alle imprese che caratterizzano da sempre le attività del Centro Estero delle Camere di Commercio d’Abruzzo”. “La Regione Abruzzo” sottolinea Febbo “in virtù della convenzione stipulata tra il Dipartimento dello Sviluppo Economico e il Centro Estero delle Camere di Commercio d’Abruzzo, sta supportando le 6 aziende della nostra regione in tutte le fasi organizzative, dalla logistica al coordinamento in fiera, garantendo la copertura di tutti i costi non previsti da ICE Agenzia. Questa azione rientra in un progetto pluriennale avviato nel 2017 che vede la Regione Abruzzo al fianco delle imprese abruzzesi di tutti i settori produttivi e che prevede un impegno di spesa complessivo pari a circa euro 250.000 fino al 2020, a integrazione dei 6.600.000 di euro stanziati da ICE Agenzia in favore delle regioni in transizione a valere sulle risorse del Programma Operativo Nazionale Imprese e Competitività 2014-2020 FESR Asse III, Azione 3.4.1 “Progetti di promozione dell’export destinati a imprese e loro forme aggregate individuate su base territoriale o settoriale”. Le aziende abruzzesi sono: Cascina Del Colle (vino), Fattoria Teatina (vino), Menicucci Vini (vino), Compagnia del Caffè (caffè), Di Vito Food (prodotti gourmet) e D’Alessandro Confetture (confetture).