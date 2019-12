L’Alto Sangro pronto per il Natale e la stagione sciistica, in programma grandi eventi sportivi

Roccaraso. Quattro cabinovie (i lavori della quinta cominceranno ad aprile 2020), oltre 30 seggiovie e sciovie, il più esteso sistema di innevamento programmato d’Italia, 110 km di piste da discesa e un unico skipass. La stagione sciistica non è ancora cominciata nell’Alto Sangro (anche se il sistema d’innevamento è in funzione all’Aremogna), ma i numeri a Roccaraso e negli altri comuni dell’Alto Sangro per le vacanze di Natale parlano già di tutto esaurito.

Cene in baita col gatto delle nevi, palaghiaccio fino a mezzanotte per pattinare, pacchetti promozionali per le famiglie con skipass omaggio per gli under 12, una super promozione riservata ai residenti in Abruzzo, ciaspolate accompagnate con aperitivi in quota, kinderheim, un booking centralizzato per gestire le prenotazioni online. I più importanti network del divertimento hanno fissato la tappa di Roccaraso nel loro calendario e sono annunciati tre grandi eventi sportivi: dal 22 al 26 gennaio i campionati mondiali di snowkite e il campionato italiano nella disciplina “Gps” e “Race”; 15 e 16 febbraio a Pizzalto la tappa dello Snow Volley Tour 2020, 21 e 22 marzo le piste del comprensorio Skipass Alto Sangro ospiteranno le finali di Coppa Italia di Sci alpinismo, competizione che assegnerà anche il Trofeo “Claudio Del Castello”