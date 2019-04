L’Altro Abruzzo negli scatti di Luciano D’Angelo, in mostra all’Aurum di Pescara fino al 10 maggio

Pescara. Artigiani, lavoratori, talenti antichi, donne e uomini all’opera, immagini catturate dall’obiettivo di Luciano D’Angelo e ora da scrutare, osservare, studiare, ammirare nella mostra “L’Altro Abruzzo”, all’Aurum di Pescara fino al 10 maggio. “Il progetto è stato messo in piedi con una lunga ricerca sul territorio di storie e personaggi che non sono in cerca d’autore, ma che sono straordinari dal punto di vista personale e umano”, spiega il fotografo, “questo lavoro restituisce dignità a figure che sembrano uscite dalla fine dell’800. Un lavoro corale, a cui hanno contribuito Alessandro Antonelli per la parte grafica, Claudio Valente per i testi e il foto-editor Lello Piazza che ci ha onorato con una bellissima introduzione”. Il frutto di questo insieme di persone ed esperienze, racconta ancora Luciano D’Angelo, “è stato prima un libro, ora una mostra che raccoglie 47 immagini. Tutte le stampe sono state curate nel nostro studio e con una tecnica di altissima qualità, sono di formato 1m per 1m e 70/100 e raccontano varie storie, dalla pescatrice a un allevatore di asini, a un boscaiolo, a una lavoratrice di lana. E’ un modo per raccontare i talenti antichi che esistono ancora e per dare un contributo culturale a questa regione che sembra vada un po’ a rilento”. “

Il progetto parte da un anno e mezzo di lavoro con Luciano e Alessandro”, aggiunge il giornalista Claudio Valente, “ho contribuito con i testi che sono sul libro e sono riprodotti in sintesi nella mostra su ogni fotografia. Quello di Luciano è un lavoro fuori dall’ordinario, per la cura con cui la mostra è costruita e per la bellezza delle immagini, come ha riconosciuto Lello Piazza, il maggior foto editor italiano. Le foto hanno un’anima e una luce da non perdere, danno voce a un Abruzzo che esiste e ci appartiene”. “Una mostra davvero bellissima ed evocativa per noi abruzzesi che ci riconosciamo nelle splendide immagini di Luciano D’Angelo”, ha detto il vicesindaco e assessore alla Cultura di Pescara Giovanni Di Iacovo inaugurando la mostra, “oggi ciascuno di noi pensa che con un cellulare in mano e una buona inquadratura possa competere con chi ha il dono della fotografia, ma non è così, raccontare per immagini è un’altra cosa. Dietro ogni foto c’è un lavoro artistico, unico, artigianale e le foto di Luciano D’Angelo rappresentano un punto di vista interessante sull’Abruzzo fatto di mestieri, di manualità, di fatica quotidiana e sono rappresentate con una grandissima forza iconografica”.