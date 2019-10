Lanciano capitale dell’intercultura per un giorno, molti gli ospiti di fama internazionali presenti all’evento

Chieti. Lanciano diventa capitale dell’intercultura ospitando tre importanti appuntamenti ad ingresso libero e gratuito. Il Comune di Lanciano in collaborazione con l’UCRI (Unione delle Comunità Romanès in Italia), l’associazione Them Romano di Lanciano, l’Anpi di Lanciano, l’associazione Logos Cultura di Pescara, la cooperativa Il Geco di Isernia, la Regione Abruzzo e altre associazioni locali promuovono i tre importanti appuntamenti lancianesi.

Venerdì 4 ottobre alle 10, presso il Parco delle Memorie, si terrà l’anniversario dell’inaugurazione in Italia del primo grande monumento al Samudaripe (genocidio) dei rom e sinti alla presenza delle autorità, di studenti ed insegnanti, associazioni e rom e sinti. Dalle 14 alle 17 si terrà, presso la sede nazionale dell’associazione Them Romano, in via Santa Maria Maggiore 12, il Convegno Nazionale “Rom, Sinti e Camminanti tra memoria e attualità ” organizzato in collaborazione con l’Ufficio Nazionale Antidiscriminazioni Razziali (UNAR), dipartimento della Presidenza del Consiglio dei Ministri di Palazzo Chigi e Formez. I relatori saranno i professori Luca Bravi e Santino Spinelli.

Alle 21, presso il Teatro Fenaroli, si svolgerà la solenne cerimonia di premiazione del 26^ Concorso Artistico Internazionale “Amico Rom” il più importante e longevo concorso al mondo che riguarda la popolazione romanì (rom, sinti, kale, manouches e romanichals). Il concorso è stato vinto dallo scrittore rom finlandese Veijo Baltzar che sarà presente alla premiazione. Il Premio alla Carriera 2019 andrà al docente universitario rom bulgaro Hristo Kyuchukov, autore di straordinari libri scientifici. Il Premio Eccellenza Romani 2019 sarà conferito al rom serbo Bajram Haliti, avvocato e scrittore straordinario e alla stilista di alta moda Concetta Sarachella, della comunità rom di Isernia. Il Premio PHRALIPÉ 2019 (Solidarietà e Fratellanza) sarà conferito a Don Marco Lai della Caritas di Cagliari, Pino Nicotri di Milano e a Luca Vitone di Milano, autore del magnifico film documentario “Romanisthan, da Bologna a Chandigarh”, il viaggio a ritroso nella storia, la lingua e la cultura dei rom.

Nel Comitato d’Onore Internazionale figurano tante personalità che saranno presenti per la consegna dei premi. Fra loro oltre al Sindaco Mario Pupillo, il giornalista e film maker Orhan Galjus che verrà da Amsterdam, il grande compositore e direttore d’orchestra Paco Suarez che verrà da Madrid, il regista e sceneggiatore Carmine Amoroso e tante eccellenze abruzzesi. Un evento artistico internazionale imperdibile.